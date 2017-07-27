Windows 10'un önizleme sürümünde, telefonunuzda takip ettiğiniz bağlantıyı doğrudan bilgisayarda açacak yeni bir özellik aktif edildi.

Microsoft, geçtiğimiz birkaç ay içerisinde kendi mobil işletim sistemine verdiği desteği iyice azalttı. Artık yavaş yavaş Windows PC’lerle Android ve iOS işletim sistemlerini birleştirmeyi hedefleyen Microsoft’un yeni önizleme sürümünde detaylar ortaya çıktı.

Bugün piyasaya çıkan yeni Windows 10 önizleme sürümünde dikkat çeken yeni özellik, cihazlar arası web’de gezinmeye izin vermesi oldu.

Eğer yeni Windows 10 güncelleştirmesini indirdiyseniz Windows Ayarlar panelinde yer alan “Telefon” bölümü aracılığı ile Android cihazınızı(iPhone desteği çok yakında) bilgisayarınızla eşleştirebilir ve telefon ile bilgisayar arasında web sayfalarını açabileceğiniz doğrudan bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Tabii, işlemi tamamlamak için telefonunuza “Microsoft Apps” isimli uygulamayı indirmeniz gerekiyor.

Bütün işlemler tamamlandıktan sonra göndermek istediğiniz sayfayı telefonunuzdan bilgisayara anında gönderebileceksiniz. Üstelik yolladığınız linki anında açmak gibi seçeneklerle birlikte.

Küçük bir özellik gibi görünmesine rağmen işletim sistemine gelen “Telefon” seçeneğinin ilerleyen güncellemelerde daha fazla işlevsellik kazanacağını düşünüyoruz.

Link özelliklerinin dışında Windows 10’lara gelen yeni bir özellik daha var. Microsoft’un ünlü asistanı Cortana’da herhangi bir tarayıcı açmadan web arama sonuçlarını gösterebilecek. Microsoft, Cortana’nın bu sonuçlar bölümünü daha çok genişleteceğini bildirdi.

Ayrıca Cortana’ya gelen bir diğer özellik, bilgisayara dokunmadan bilgisayar işlemlerimizi sağlamak oldu. Cortana’ya sesli komut vererek bilgisayarı uyutabilir, kapatabilir, kilitleyebilir veya yeniden başlatabiliriz.

Yeni Windows özellikleri hakkında neler düşünüyordunuz?