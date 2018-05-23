Xiaomi Mi 8'in Sürpriz Bir Özelliği Daha Ortaya Çıktı!

Yeni bir videoya göre Xiaomi Mi 8, tıpkı HTC U12 Plus gibi yarı saydam bir arka panele sahip olacak. Ayrıca videoda 3D yüz tarama modüllerini içeren geniş çentik de açık bir şekilde görünüyor.

Xiaomi, 31 Mayıs 2018'de yeni amiral gemisi Mi 8’i tanıtacak. Yeni ortaya çıkan bir video, Xiaomi Mi 8’in HTC U12 Plus gibi yarı saydam bir arka panele, ayrıca iPhone X benzeri geniş bir çentiğe sahip olacağını ortaya çıkardı.

Videonun gerçekten Mi 8’e ait olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor. Fakat Xiaomi, dün yayınlamış olduğu Mi 8 tanıtım posterinde ‘8’ rakamı devre kartı dokusuna sahipti. Belki de bu tasarım, cihazın yarı saydam yapısına bir gönderme olabilir.

Bununla birlikte cihazın geniş bir çentiğe sahip olması da son derece önemli bir konu. Zira sızıntılara göre Xiaomi Mi 8, Android ekosisteminin 3D yüz tanıma özelliğine sahip ilk akıllı telefonu olabilir. Yine de bu konuda resmi bir açıklama olmadığını hatırlatalım.

Xiaomi, 8. yıl dönümüne özel olarak Mi 7 modelini atlayarak doğrudan Mi 8 modelini tanıtacak. Cihazın diğer rakiplerinden farklı bir tasarımla ve 3D yüz tanıma ile gelmesi, pek çok Xiaomi hayranını memnun edecektir.