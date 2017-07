Google Now Yarı Şeffaf Tasarımıyla Pixel Cihazlarda

Bir süredir Google Now uygulamasının tasarımıyla haşır neşir olan Google, yeni yarı şeffaf tasarımını Google Pixel cihazlarda güncellemeye başladı.

Google farklı servisleri için yeni tasarımlarını zaman zaman teste tabi tutuyor. Firma son olarak Google Now’ın görüntüsüne ayar çekiyor. Son birkaç haftadır yeni bir tasarım web ortamında geziniyordu fakat bugün itibariyle bu tasarımın daha çok kullanıcıya sunulacağı anlaşılıyor.

Firmanın Google Now’ın çalıştırıcıdaki kullanımı esnasındaki görünümünde test ettiği yeni tasarım arka fondaki beyaz ışığı kaldırarak, duvar kağıdını yansıtan şeffaf bir görüntüyü yansıtıyordu.Yeni versiyonda ise arka plan hala duvar kağıdının biraz öne çıkmasını sağlıyor fakat yarı saydam bir beyaz ışık da söz konusu. Belli ki daha önceki teste dayanılarak yapılmış bir geliştirme bu.

Tasarımın ana bölümü, yukarıda arama çubuğunun, seçenekler menüsünün ve ‘yenilikler’ bölümüne atanmış bir kısa yolun bulunduğu standart Google Now kartlarını yansıtıyor.

Şu an itibariyle görüldüğü kadarıyla bu tasarım sunucu tabanlı bir güncelleme fakat sadece Pixel cihazlarında gerçekleşen bir güncelleme. Android O DP3’te çalışan Pixel cihazlarında gözlemlenebilen yeni tasarım, diğer Google Now Çalıştırıcısı ve Google Now programlarının bulunduğu cihazlarda görülmüyor.