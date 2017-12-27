Yeni Yılda Hangi Telefonlar WhatsApp'a Veda Edecek?

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp her geçen gün kendini geliştiriyor. Uygulamanın kendini geliştirmesi ile birlikte yükü de ağırlaşıyor ve eski işletim sistemleri için destek bir bir çekiliyor.

Eğer BlackBerry OS ya da Windows Phone 8.0 işletim sistemi ile çalışan bir akıllı telefon kullanıyorsanız, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’a veda etmeye hazırlanın. Zira 31 Aralık 2017’den itibaren WhatsApp, BlackBerry OS ve Windows Phone 8.0 desteğini sonlandıracak.

Yeni yıl ile birlikte WhatsApp’a veda edecek tek işletim sistemi BlackBerry OS ve Windows Phone 8.0 değil. Android 2.3.3 ve daha eski sürümler, Windows Phone 7, iPhone 3GS-iOS 6 ve Nokia Symbian S60 kullanıcıları yeni yılda WhatsApp desteği alamayacaklar.

WhatsApp sohbet geçmişini iki farklı platform arasında aktarma seçeneği bulunmuyor. Bu nedenle WhatsApp kullanıcılara sohbet geçmişini e-posta ile yedekleme seçeneği sundu. Yedekleme işlemini nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenmek için aşağıdaki listeden telefonunuzun bağlı olduğu platformun adına tıklayabilirsiniz.

Nokia S40 kullanıcıları 31 Aralık 2018, 2.3.7 ve üzeri Android kullanıcıları ise Şubat 2020’ye kadar WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilecekler.