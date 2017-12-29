  • Yeni Yılın İlk Büyük Meteor Yağmuru Ne Zaman Gerçekleşecek?

Yeni Yılın İlk Büyük Meteor Yağmuru Ne Zaman Gerçekleşecek?

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2018'in ilk büyük meteor yağmuru olacak olan Quadrantids 1-5 Ocak tarihleri arasında Kuzey Yarım Küre'den gözlemlenebilecek.

Yeni bir yıla girmeye yalnızca birkaç gün uzaklıktayız. Yeni yıl şerefine dünyanın dört bir yanında kutlamalar zaten düzenlenecek fakat Dünya da yeni yılın ilk günlerinde kendi kutlamasını gerçekleştirecek.
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1-5 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek yılın ilk büyük meteor yağmuru olan Quadrantids, havai fişeklerin gölgesinde yeni yıl için gökyüzünde doğal bir kutlama olacak. Kuzey Yarım Küre’den görülebilecek meteor yağmuru, 3 Ocak’ı 4 Ocak’a bağlayan gece zirve yapacak.

Ne yazık ki her şey mükemmel olmayacak; zira doğal uydumuz olan Ay, Quadrantids sırasında Dolunay evresinde olacak. Bu nedenle küçük boyutlu meteorların parlamalarını görmek mümkün olmayacak.
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Yine de doğanın bu ‘gerçek’ yeni yıl kutlamasını izlemek isterseniz, yeni yılın ilk gecelerinde dışarıya çıkıp gökyüzünü izleyebilirsiniz. Quadrantids ortalamanın üzerinde bir meteor yağmuru ve gerçekleştiği sırada atmosfere saatte ortalama 40 meteor girecek.

Kaynak : https://www.inverse.com/article/39754-how-to-see-quadrantid-meteor-shower-january-3-2018
Etiketler: meteor yağmuru
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