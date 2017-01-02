Yeni Yılla Beraber Yeni Araç Muayene Ücretleri Belli Oldu

Trafikte yer alan bütün motorlu araçlar için zorunlu olan Muayene ücretleri 2017 yılında güncellendi.

Trafikte hem kendi sağlığımız hem de başkalarının sağlığı için güvenli bir şekilde ilerlemeliyiz. Tabi bunu yapabilmek için en önemli olan etkeni atlamamalıyız. Araç muayenesi aracımızın güvenliği için oldukça önemli. Araç türlerine göre genelde 2 yılda bir gerçekleştirilen bu muayene ücretleri 2017 yılında değişti. Değişiklikle beraber muayenede kusurlu sayılan araçlar için de yeni bir detay eklendi.

"Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçlar, araç üzerindeki gerekli onarımları yaptırdıktan sonra 1 ay içerisinde ücretsiz muayene tekrarı yaptırabiliyorlar. Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tekrar alınıyor.

2016 Yılı (Eski) Fiyat Listesi

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 258,42 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 191,16 TL

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 97,94 TL

2017 Yılı (Yeni) Fiyat Listesi

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 267,86 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 198,24 TL

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 101,48 TL