Uyarı: Birazdan okuyacaklarınız, beyninizi deterjan yiyip uzaylı dansı yapan bir koala edasıyla internetin en yüzsüz mekanlarından olan YouTube’da gezintiye çıkartabilir. Zira her gün yeni bir akımın virüs gibi yayıldığı platformda bu kez, burnundan ağzına prezervatif geçiren gençler göreceksiniz.

Genç YouTube yayıncıları, Google algoritmalarını kırmak ve insanların kendilerini izlemesini sağlamak için olur olmadık işler çıkartıyorlar. Normalde kullanım amacı çok farklı olan prezervatiflere, onların burun ve ağız arasındaki yolculukta neden olacakları ölümcül tehlikelere değindik.

İnternet ünlüsü olmak için hayati tehlikelere katlanan sayısız insan yaşıyor. Bu insanların bir kısmı gerçekten izlenesi ve profesyonel sporlar yapıyorlar. Hayati tehlike, onların bir parçası olmuş durumda ve sürekli kendilerini geliştiriyorlar. Bisiklet akrobatları ya da serbest koşuculardan bahsediyoruz. Ancak bu tip şeyler için geç kalan, gene de hayatını tehlikeye atıp ünlü olmaya çalışan insanlar da var. Onlar ise çok farklı yollara, ilginç olduklarını düşündükleri tehlikelere yelken açıyorlar.

Ne olursa olsun ağzımız ve burnumuz arasındaki solunum yolu bağlantısının varlığını kanıtlamak için, oradan plastik maddeler geçirmeye gerek yok. Bu akım insanların boğulmasına, boğulmaya teşebbüs eden insanların milyonlarca kere izlenmesine neden oluyor.

Burnumuz vücudumuzun hava filtresidir ve akciğerlere giden havayı, gitmeden önce temizlemekle sorumludur. Aynı zamanda bu havaya nem ekler ve olabildiğince kaygan yüzeylere sahiptir. Birisi bunun prezervatiflere de uygun olacağını düşünmüş ki böyle bir akım başlatmış.

2004 yılında Hindistan’da yaşanan bir olay, doktorların 27 yaşındaki bir kadın hastanın akciğerinin iflas ettiğini açıklamasıyla gündem olmuştu. Bir kaza sonucunda hasta, prezervatifi ağzı ve burnu arasındaki bölüme sıkıştırmış, bu yüzden akciğerlerinden birisine veda etmişti. 6 ay boyunca cerrahi müdahale için hastanede tutuldu.

Haritanın biraz soluna, Nijerya’ya gittiğimizde de ilginç bir araştırma görüyoruz. Burunlarından bir şeyler geçirmeye çalışan insanların %62’si, bu işe özenen ve profesyonel olmayan kişilerdi. Profesyonel olmak için ne kadar cezbedici bir alan, değil mi?

Prezervatiflerin uzunluklarının 15 santimetreyi geçtiklerini düşünürsek, akımın gidişatını daha da sağlıksız görüyoruz. Oral yollar için tasarlanmamış olan prezervatifler, yağlı kimyasalların sindirim sisteminden vücuda girmesine de neden oluyorlar.

The Young Turks isimli kanal bile bu konuda uyarılarda bulundu:

Daha önce yüklü miktarda tarçın yiyen, deterjan kapsülleri yutan viral tehlikelerden en yenisi burundan prezervatif geçirmek oldu. Daha önce de içine su doldurulmuş ve su balonu gibi şişmiş prezervatiflerin, kafalarda patlatılmaya çalışıldığına dair akımlar görmüştük.

YouTube, yine insanların kendi canlarını tehlikeye attıkları bir akımla başa çıkmak zorunda. Şu ana kadar platformdan bir yanıt yok ama yakın zamanda gelmesi sizi şaşırtmasın.