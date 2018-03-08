Ünlü aktör ve yapımcı Will Smith’i tanımayanınız yoktur. Peki onun bir YouTuber olduğunu ve düzenli içerik paylaştığını biliyor muydunuz? Kendisi bir meydan okuma sonucunda Büyük Kanyon üzerinde helikopterden atlayarak Bungee Jumping yapacağını yeni videosunda açıkladı.

Aksiyon, komedi, korku, drama, bilim-kurgu… Aklınıza gelen bütün film türlerin oynamış ve hepsinde başarılı olmuş çok az insan vardır. Hollywood’un en aktif aktörlerinden Will Smith, yaşlandığı ve eski günlerine dönemediği iddialarına her yeni filmiyle tokat gibi cevap veriyor.

Uzun film kariyeri boyunca pek çok korkusuz karaktere hayat veren Will Smith zombiler, uzaylılar yumrukladı, robotlarla savaştı. Bu rollerde oynayabilmek ve izleyiciye o anları yaşatmak için kendisinin sınırlarını zorladı.



Siyah Giyen Adamlar / Will Smith

Ancak şimdi gerçek, görsel efektlerden uzak bir dünyada belki de hayatının en çılgın şeylerinden birisini yapmaya hazırlanıyor. YouTube’daki en aktif ünlülerden olan Will Smith, yayınladığını yeni videoyla ABD’deki Büyük Kanyon üzerinde Bungee Jumping atlayışı yapacağını duyurdu.

Üstelik bu atlayışı helikopterden gerçekleştirecek:

Yes Theory adındaki bir başka YouTube kanalı tarafından yayınlanan ve kendisine açık bir şekilde meydan okuyan videodan sonra kolları sıvayan Smith, şu an çekim sürecinde olduğunu filmini tamamladıktan sonra atlayışı gerçekleştireceğini söyledi.

Açık bir meydan okumayı cesur bir şekilde kabul eden ünlü aktör, bu atlayışta elbette dublör kullanmayacak. Üstelik Büyük Kanyon’u da kendisi tercih ederek takipçilerinin gönlünü kazandı.

Bakalım Will Smith atlayışını ne zaman gerçekleştirecek? Muhtemelen kendisinin YouTube kanalından tüm bu anlara tanık olduğumuz bir video daha izleyeceğiz.