Yeni Zelanda’da, 6 Katlı Bina Derinliğinde Yarık Oluştu

Yeni Zelanda’da duymaya çok da alışık olmadığımız türden bir olay gerçekleşti. Görenleri şaşırtan olayda yer, 6 katlı bina yüksekliğinde ve iki futbol sahası genişliğinde yarıldı.

Yeni Zelanda bölgesinde bulunan Rotorua’da, geçtiğimiz hafta görenleri ürküten bir olay gerçekleşti. Bir çiftçi, ineklerini otlattığı sırada yerin yarıldığı gördü fakat derinliğini kestiremedi. Ardından ertesi sabah tekrar alana gelen çiftçi, bölgede çok sayıda araştırmacı ve haber ajansının olduğunu fark etti.

Araştırmalar sonucu 6 katlı bina derinliğinde ve iki futbol sahası genişliğinde olduğu görülen yarığın, aşırı yağıştan dolayı açıldığı da belirtildi. Konu hakkında konuşan vulkanoloji uzmanı Brad Scott, benzer yarıkları daha önce de gördüğünü, ancak diğerlerinin bunun üçte biri kadar bile olmadığını ifade etti.

Bölge, yerel halkında onayladığı üzere son zamanlarda yoğun yağışlara maruz kalıyordu. Bu ise durumun oluşmasında en önemli etken olarak gösteriliyor. Sonrasında yaşanılanları Newshub televizyonuna anlatan çiftçi, yarığın bir anda açıldığını ve başlarda bu kadar büyük olmadığını belirtti.