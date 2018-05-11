Yeni Zelanda’da, Güney Yarım Küre’nin Dalga Rekoru Kırıldı

Yeni Zelanda'da Campbell Adası'ndaki bir şamandıradan ölçülen dalga Güney Yarım Küre'deki en yüksek dalga olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en sakin ülkelerinden birisi olan Yeni Zelanda'daki meteoroloji servisi tarafından yapılan araştırmaya göre mart ayında Campbell Adası'da 23,8 metre uzunluğunda bir dalga keşfedildi.

Bu rekor, 2012 yılında Avustralya'nın Tazmanya eyaletinin güneyinde tespit edilen 22.03 metrelik dalga rekorunu gölgede bıraktı. Ancak Kuzey Yarım Küre'de çok daha büyük dalga ölçümleri yapılmıştır.

Okyanus bilimcisi Tom Durrant, 8 katlı bina yüksekliğindeki dalganın düşük basınç sisteminden ve rüzgarlardan oluştuğunu söyledi. Şamandıra her üç saatte 20 dakikalık kayıtlar alırdı. Konu hakkında konuşan Durrant, rüzgar tarafından daha da büyük dalgaların oluştuğunu ancak henüz kayda geçemediklerini ifade etti.