Yeni Zelanda’da İnsan Boyutunda Penguen Fosili Bulundu

Ülkenin Christchurch kenti kıyılarında, yaşı 55 ila 60 milyon arasında ve büyüklüğü insan boyutunda olan bir penguen fosili bulundu.

Şimdiki penguenlerin atası olan devasa büyüklükteki penguenin kalıntıları, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinin Otago bölgesindeki Hampden sahilinde bulundu. 55-60 milyon önce oluştuğu düşünülen bir tortul kayanın içinde bulunan penguenin iskeletinde yapılan ölçümlere göre canlının vücut uzunluğu 1.77 metre, ağırlığı ise 100 kilogram civarında. Günümüzde en büyük penguen türü olan imparator penguenlerin boyları ise en fazla 1.2 metreye ulaşıyor.

İskeletin aslında 10 yıl önce keşfedildiğini duyuran araştırmacılar, fosili tutan kayanın çok sert olması sebebiyle iskeletin ancak çıkarılabildiğini belirttiler. Fosili bulan ekip, Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maori'lerin dilinde mitolojik bir canavar olan ‘Kumi’nin adından esinlenerek bu yeni türe 'Kumimanu biceae' adını verdiler. Manu, Maori dilinde kuş demek.

Söz konusu keşifle ilgili açıklamada bulunan Senckenberg Araştırma Enstitüsü ve Frankfurt Doğa Tarihi Müzesi'nden Gerald Mayr, "Daha ince gözüküyorlar ve çok da sevimli değiller. Bu bulunan en uzun penguenlerden biri" açıklamasında bulundu.

20-50 milyon yıl önce yaşayan dev penguenlerin nesillerinin 20 yıl önce tükendiği sanılıyor. Daha önce de bu penguenlere ait fosiller bulunmuştu fakat bu, içlerindeki en büyüğü olma özelliğini taşıyor.