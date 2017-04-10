Yeni Zelanda'da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir kamera kaydı, sosyal medyada büyük ses getirdi. Bir kadın, tren raylarından karşıdan karşıya geçerken az kalsın trenin altında kalıyordu. Tren yeni teknolojilere sahip olduğu için sürüş sırasında çok az ses çıkarıyordu.

Yeni Zelanda’nın Auckland bölgesinde, tren raylarından geçmekte olan bir kişi saniye farkı ile ölümden döndü. Kameralara yakalanan görüntüde sakin sakin karşıdan karşıya geçmek üzere olan yaya, aniden trenin geldiğini farketti. Bir adımlık fark sayesinde hayatta kalan talihli vatandaş, olaydan herhangi bir yara almadan kurtuldu.

Kamera kayıtlarında, yaya geçişi serbest olan bir tren rayı ve üzerinden geçen onlarca insan görülüyor. Hatta bir kişi evcil hayvanını rayların üzerinden geçmesi için bile serbest bırakıyor. Birçok kişi geçtikten sonra, olayı yaşayan mor yağmurluklu Yeni Zelanda vatandaşı kameralara takılıyor. Kadın üzerine gelen tramvaydan bihaber. Fark ettiğinde ise anında topukluyor ve herhangi bir yara almadan olay yerinden uzaklaşıyor. Aslında kadının treni duymaması normal, çünkü yeni teknoloji trenler, elektrikli araçlar ve benzeri yeni nesil taşıma araçları diğerlerinden kat kat daha az ses çıkarıyorlar. Bu da insanlar farkında olmadan, araçlarla burun buruna gelmelerine neden oluyor.