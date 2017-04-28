Bir haber kanalı, çoğu zaman haritalarda unutulan Yeni Zelanda'yı klonladı. Sosyal medyaya düşen ilk görüntünün ardından gelen yorumlar ise gülme garantili.

Öncelikle Yeni Zelanda’nın bizi neden irdelediğini cevaplayalım: Dünyanın neresine giderseniz gidin(kendisi hariç) orası her zaman dünyanın öbür ucudur. En önemli vatandaşları Gandalf, Boromir, Legolas, Gimli, Aragorn ve tabii ki Bilbo’dur. Mutlaka sabah haberlerinde kendi düğünlerinde “haka dansı“ yapan bacanakları görmüşsünüzdür. Bu üç sebep yeterli ise devam edelim.

Sürekli dünya haritalarından ayrılması, hatalı çizimler sonrasında bazen harita bile yer almaması sonucunda, gerçek vatandaşlarının hafif bir kimlik bunalımına girmesi doğaldır.

Avustralyalı ABC Haberlerini izleyenler, Yeni Zelanda haritasının orijinal Yeni Zelanda'nın yaklaşık 4.000 kilometre batısında görülen bir adayla daha şaşkına döndüler. Geçtiğimiz çarşamba gecesi ada ulusu ikiye katlandı. Sosyal medya da boş durmadı tabi...

Olayın fark edildiği an ABC'nin MediaWatch Twitter hasabından paylaşıldı:

"Bir Yeni Zelanda asla yeterli değildir"

"Yepisyeni Zelanda"

"Eskiden 'Yeni' olarak bilinen Zelanda"

"Evet... Oranın "İki Zelanda" olduğuna inanıyorum"

"Vaaaayyy... Duble Zelanda"