Yeniden Başlamamak İçin Ölmemeniz Gereken Oyun: Hellblade

Oyunlarda genelde ölünce belirli bir yerden başlayarak devam ederiz. Hellblade için bu geçerli değil. Eğer çok fazla ölürseniz, tüm kayıt silinecek ve oyuna yeniden başlamanız gerekecek.

Bağımsız bir geliştiricinin elinden çıkan en iyi oyunlardan birisi olarak gözüken Hellblade: Senua’s Sacrifice, grafik ve hikaye açısından içerisinde çok güzel materyaller barındırıyor. 8 Ağustos’ta yayınlanan oyun Steam’den “Çok Olumlu”yu kapmış olmasına rağmen, oyuncuları çileden çıkaran bir özelliği kafa karıştırmaya başladı. Bu özellik bir hata değil, oyunun içerisinde yer alan ve oyuncuları daha iyi oynamaya zorlayan bir mekanik.

Oyunun bu mekaniğine göre çok fazla ölürseniz tüm kayıt dosyası siliniyor ve oyuna sıfırdan başlıyorsunuz. Permadeath sistemi olarak açıklanan bu mekanik, oyuncuları çileden çıkarsa da aynı zamanda Senua’nın cehennem dünyasında yaşadığı zorluğu daha iyi yaşamanızı sağlıyor. Oyunda ölüm ihtimali ve tehditler sürekli bulunuyor ve her öldüğünüzde sağ kolunuza siyah bir çizik atılıyor. Bu sayı arttıkça çizgiler çok fazla yayılıyor ve Senua’nın kafasına kadar ulaşıyor. Bu olduğu zaman karakterimiz kalıcı olarak ölüyor ve siz oyuna sıfırdan başlamak zorunda kalıyorsunuz.

Oyun geliştiricileri yaptıkları açıklamada, Senua’nın zihinsel durumunu daha iyi anlamak ve canlandırmak için oyunun gelişimi sırasında psikologlarla birlikte çalışmışlar. En sonunda da sizi ve Senua’yı bağlayabilmek için böyle bir yöntemi uygun görmüşler.

Şu anda Steam’de 49 TL’ye satın alınabilen Hellblade’in bu mekaniği sıkıcı olacak mı bilmiyoruz, ancak ilk bulgulara göre oyuncular bu duruma çoktan alışmış gibi duruyorlar. Bu arada unutmadan söyleyelim; oyunun arayüz ve altyazı seçeneklerinde Türkçe de yer alıyor.