Yeniden Düzenlenmiş Galaxy Note 7, Amerika'dan Onay Aldı!

Samsung, kendisine mobil cihaz tarihinin en büyük faciasını yaşatan Galaxy Note 7'i sıfırdan inşa etti. Öyle ki cihaz, sayısız testin ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nden de izin koparmayı başardı.

Samsung Galaxy Note 7'yi düşündüğümüzde, aklımıza gelen kelimeler "skandal" ve "facia" oluyor. Ne de olsa Samsung Galaxy Note 7, geçtiğimiz yıl pek çok yangına neden olmuş, insanları ölümcül tehlikelerle karşı karşıya bırakmış hatta havayollarına girişi dahi yasaklanmıştı.

Güney Koreli bilişim devi, yoğun çalışmaların ardından Galaxy Note 7'i sıfırdan inşa etti ve öncelikle Güney Kore gibi lokal pazarlarda satışa sunmaya karar verdi. Samsung'un yeni hamlesi ise Galaxy Note 7'i yeniden Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunmak. FCC(Federal Communications Commission - Federal İletişim Komisyonu) SM-N935K, SM-N935L ve SM-N935S modellerinin satışına onay verdi. SM-N935S, baştan sona yeniden üretilmiş Galaxy Note 7'i temsil ediyor.

Yepyeni Samsung Galaxy Note 7'nin 3200 mAh'lik batarya ve Android 7.0 işletim sistemi ile güçlendirilmesi bekleniyor. Söz konusu model, Haziran 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürülecek.