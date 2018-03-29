Yeniden Kullanıcıların Gözüne Girmek İsteyen Facebook, Gizli Yorumlar Özelliğini Test Ediyor!

1 dk okuma süresi
10
6
1
0
0
Kullanıcıların güvenini ciddi anlamda sarsan Facebook, gizli yorumlar özelliği ile kullanıcılara 'faydalı' bir özellik sunup platformu canlandırmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, Cambridge Analytica skandalının ardından hala Facebook hesabını silmemiş olan kullanıcılarını platformda tutabilmek için yeni bir özellik test etmeye başladı: Gizli Yorumlar.
İLGİLİ HABER

Facebook Skandalını Ortaya Çıkartan Uzman: Facebook Hepimizi Dinliyor!

Gizli Yorumlar özelliği, adından da anlaşılabileceği üzere herkese açık bir gönderiye yaptığınız yorumun yalnızca sizin belirlediğiniz bir kitle tarafından görülebilmesini sağlar. Böylece bir gönderinin altına görüşünüzü sunduğunuzda, bu yorumun belirli kişiler tarafından görülmesini sağlayabilirsiniz.

Gizli Yorumlar özelliği henüz sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor. Şu anda ‘gizli’ olarak paylaştığınız yorumları sayfa sahipleri dahil kimse göremiyor. Fakat Facebook, ilerleyen dönemlerde sayfa sahiplerinin gizli yorumları görebileceği bir seçenek sunacaktır.
İLGİLİ HABER

Facebook’u Yerden Yere Vuran Apple CEO’su Tim Cook, Android’e de Giydirdi!

Bir gönderi hakkında biriyle konuşmak istediğinizde gönderiyi arkadaşınıza mesaj olarak gönderebilir ya da bir açıklama ile arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Fakat bu iki yöntem de doğrudan gönderinin altında konuşmak kadar pratik değildir. Dolayısı ile yeni özelliğin kullanıcılar tarafından beğenilmesi bekleniyor.

Kaynak : https://thenextweb.com/facebook/2018/03/29/facebook-test-gives-users-private-comment-option-public-posts/
Etiketler: facebook
10
6
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
10
6
1
0
0