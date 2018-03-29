Kullanıcıların güvenini ciddi anlamda sarsan Facebook, gizli yorumlar özelliği ile kullanıcılara 'faydalı' bir özellik sunup platformu canlandırmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, Cambridge Analytica skandalının ardından hala Facebook hesabını silmemiş olan kullanıcılarını platformda tutabilmek için yeni bir özellik test etmeye başladı: Gizli Yorumlar.

Gizli Yorumlar özelliği, adından da anlaşılabileceği üzere herkese açık bir gönderiye yaptığınız yorumun yalnızca sizin belirlediğiniz bir kitle tarafından görülebilmesini sağlar. Böylece bir gönderinin altına görüşünüzü sunduğunuzda, bu yorumun belirli kişiler tarafından görülmesini sağlayabilirsiniz.

Gizli Yorumlar özelliği henüz sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor. Şu anda ‘gizli’ olarak paylaştığınız yorumları sayfa sahipleri dahil kimse göremiyor. Fakat Facebook, ilerleyen dönemlerde sayfa sahiplerinin gizli yorumları görebileceği bir seçenek sunacaktır.

Bir gönderi hakkında biriyle konuşmak istediğinizde gönderiyi arkadaşınıza mesaj olarak gönderebilir ya da bir açıklama ile arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Fakat bu iki yöntem de doğrudan gönderinin altında konuşmak kadar pratik değildir. Dolayısı ile yeni özelliğin kullanıcılar tarafından beğenilmesi bekleniyor.