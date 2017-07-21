Yeniden Motorola'yı Tercih Etmek İçin 5 Neden

Yeniden Lenovo çatısı altına dönen ve Moto markasıyla çıkardığı telefonlarla beğeni kazanan Motorola'yı yeniden tercih etmenizi sağlayacak 5 nedeni listeledik.

Motorola, 25 Şubat'ta çıkardığı akıllı telefonlarla yeniden Motorola hayranı olmak için iyi bir neden sunmuştu. Mobil elektroniğin köklü markası, birkaç inişli-çıkışlı yılın ve iki kez el değiştirmenin ardından MOTO ismiyle yeniden Lenovo çatısı altına girdi ve çıkardığı şık ve güçlü akıllı telefonlarla yeniden iddialı bir marka olacağının sinyallerini verdi. Bu listemizde Motorola'yı tercih etmeniz için 5 iyi nedeni derledik.

1- Moto E4 / Düşük Fiyatlı Güçlü Bir Telefon

Motorola, birkaç yıl önce akıllı telefon pazarında yepyeni bir konsept sunan Moto G'yi tanıtmıştı. Temel özellikleriyle, düşük fiyatı ve yazılım desteğiyle güzel bir fiyat performans cihazıydı. Moto G bu yıl bayrağı Moto E4'e teslim etti.

Cihaz biraz incelemeden geçtikten sonra ortaya çıkıyor ki, atası Moto G'ye göre çok daha güçlü olmasına karşın daha düşük bir fiyat etiketine sahip. Telefona yüksek ücretler vermek istemeyenler için güzel bir seçenek.

2- Oldukça Şık Bir Tasarım Çizgisiyle Geri Döndü

Google'dan Lenovo'ya geçiş sırasında yaşanan karışıklıklar tamamıyla çözülmüş gibi görünüyor. Moto G çok tatmin edici bir tasarıma sahip değildi ve kare şeklindeki parmak izi sensörü beğenilmemişti. Neyse ki Motorola yaptığı hataları farketmiş olacak gibi yeni nesil Moto markalı cihazlarında daha şık ve pürüzsüz bir tasarım çizgisi yaratmış durumda.

Solda 2016 Yılından bir Moto G4 görüyorsunuz, sağ tarafta ise 2017 model Moto E4 var. G4'de gördüğümüz en en önemli tasarım eksisi ilk nesil Android telefonlardaki tasarım çizgisine sahip. E4 ise çok daha modern tasarım çizgileriyle birlikte gelecek modeller için de beklentiyi yükseltirken, metal çerçeveye geçerek sağlamlık konusunda da ilerleme göstermiş.

Motorola'nın özellikle görsel alanda iyi bir çizgi yaratmış olmasında ve genel olarak markanın yeninden doğmasında FutureBrand'ın de çok ciddi katkısı olduğunu söylemek gerekir.

3- Moto Modlar

Piyasada daha önce pek çok tak-çıkar aksesuar görmüştük. Ancak motomodların farkı, planlı bir üretim olması ve adete telefonun bir ek parçası gibi uyumlu olması. Şuana kadar tanıtılan Moto Modlar oldukça fazla beğeni almıştı. Aksesuarların en az birkaç nesil daha çıkacak telefonlar ile uyumlu olması bekleniyor.

Özellikle pili çıkarıp yenisini takma derdi olmadan şarj ömrünü uzatabildiğimiz powerbank mod, günlük hayatta oldukça önemli ve kullanışlı. JBL SoundBoost 2'de müzik severler için oldukça kaliteli ve şık bir mod olmuş durumda.

4- Moto Z2 Play / Orta Segmentin Kralı

Global pazarda son birkaç yıldır OnePlus markası orta segment telefon piyasasında çok büyük bir paya sahipti. Çok güçlü bir donanıma sahip olmamasına rağmen düşük fiyatıyla insanların ilgisini çekmeyi ve cihazların performansıyla da kullanıcılarını tatmin etmeyi başarmıştı. Ancak bu yıl Moto Z2 Play, OnePlus 5 ile aynı güçte bir telefon çıkarmasına karşın daha düşük fiyat sunarak kendini öne çıkarmayı başardı.

5- Satış Sonrası Destek ve Güvenilirlik

'Motorola yeniden ortadan kaybolur mu?' diye endişe ediyorsanız rahatlayabilirsiniz. Lenovo'nun Mayıs ayında açıkladığı raporlara göre Motorola için haberler oldukça iyi. Lenovo'nun Mobil İş Grubu'nun yılın 4. çeyrek raporlarına göre Çin pazarı hariç %19.7'lik bir gelir artışı söz konusu.

Lenovo'nun akıllı telefon sektöründe eli güçlendikçe Motorola'ya daha fazla yatırım yapacaktır. Bu noktada Motorola'nın gezegenin en iyi telefon markaları arasına girmesinde hiçbir engel yok. Tabi vaat ettikleri yazılım desteğini verdikleri sürece.