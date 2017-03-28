Yeniden Satışa Çıkacak Galaxy Note 7 Türkiye'ye Gelecek mi?

Bildiğiniz gibi Samsung, yenilenen Galaxy Note 7'lerin tekrar satışa sunulacağını onayladı. Peki yeni Note 7 modellerini ülkemizde görecek miyiz?

Bildiğiniz gibi Samsung, geçtiğimiz günlerde yayınladığı resmi basın duyurusunda Note 7 modelinin akıbetiyle ilgili detaylardan bahsetmiş ve Note 7'lerin yenilenerek sorunsuz bataryalarla bazı ülkelerde tekrar satışa çıkacağını ya da telefon kiralama hizmetleri kapsamında kiralanabileceğini söylemişti. Bu uygulamanınsa gelir düzeyi düşük ülkelerde uygulanması bekleniyordu.

Samsung'un bu açıklaması üzerine birçok kişiden yenilenen yani diğer bir adıyla 'refurbished' Galaxy Note 7 modellerinin ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağıyla ilgili sorular gelmişti. Bu yazımızda Note 7 modelinin ülkemizdeki akıbetinden bahsedeceğiz.

Açıkçası direkt olarak bu soruya evet ya da hayır demek zor ama Samsung tarafından açıklanan detaylarda yenilenen Galaxy Note 7'nin ekonomi düzeyi düşük, gelişmekte olan ülkelerde satışa sunulacağını anlıyoruz. Türkiye belki beklenen refah seviyesine ulaşmış bir ülke değil ancak bu noktada refah düzeyini Samsung'un amiral gemisi modellerinin satış yapması önemseniyor. Buna bağlı olarak da Türkiye, Samsung için önemli stratejik pazarlardan bir tanesi. Şirket ülkemizde amiral gemisi modellerini yüksek adetlerde satmayı başarıyor ve Türkiye pazarını domine ediyor. Ayrıca yarın İstanbul'da düzenlenecek ve bizim de yerinde takip edeceğimiz Samsung Galaxy S8 modelinin lansmanının Türkiye'de de dünyayla aynı anda düzenlenmesi Türkiye'nin en azından Samsung tarafında belli bir refah düzeyine sahip olduğunu gösteriyor.

Buna bağlı olarak yenilenen Galaxy Note 7 modelinin ülkemizde satışa sunulmayacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca bazı Samsung çalışanları da yenilenen Note 7 modellerin Türkiye'ye gelmesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu belirtiyor. Kısacası, bu konuyla ilgili size net bir şey söylememiz zor olsa da yenilenen Note 7'yi büyük ihtimalle Türkiye pazarında görmeyeceğiz. Bunun yerine Hindistan gibi giriş seviyesi cihazların pazarı domine ettiği bazı ülkelerde yenilenen Note 7'ler satışa ya da çeşitli kiralama hizmetlerine sunulacak.