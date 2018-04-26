Bir zamanlar popüler bir sosyal medya uygulaması olan ve Facebook’un özelliklerini çalma girişiminden kurtulamayan Snapchat, çareyi tasarım değişikliğine gitmekte bulmuştu. Ancak yeni taktikler başarılı olamadı, kullanıcılar onu terk etmeye başladılar. İnadı bırakıp yola gelen Snapchat, eski tasarımı yeniden getirecek.

Facebook, son 2 yıldan beridir Snapchat’in neredeyse bütün özelliklerini kendisine uyarlıyor. Snapchat ise soruna hukuki bir çözüm bulamıyor ve sadece bu tiyatroyu izlemekle yetiniyor. Günden güne Facebook’un ufak bir kopyası olmaya başlayan Snapchat’in kullanıcı kayıpları da can sıkmaya başlıyor. En azından birkaç ay öncesinde durum tam olarak böyleydi. Sonra Snapchat bir adım attı ve daha da beteri yaşandı.

Şirket, Facebook’un bu rekabete yakışmayan ambargosuna karşı “Sosyal” ve “Medya” terimlerini ikiye ayıran yeni bir tasarımla karşımıza çıktı. Ancak ağırlığı genç kullanıcılardan oluşan Snapchat kitlesi bu değişikliği kabul etmedi. Pek çok ünlü de Snapchat kullanmayacağını açıklayınca milyonlarca üye kaybedildi.

Yeni tasarıma tepki gösteren kullanıcılar, bu tepkilerine karşılık Snapchat yöneticilerinden net bir cevap almışlardı ve “Eski tasarıma dönmemiz artık imkansız, yeniliklere alışın” gibi açıklamalarla karşılaştılar. Ancak kullanıcılar bu dayatmaları pek sevmedi. Snapchat inadı bırakmıyor, insanlar bir bir uygulamayı terk ediyorlardı.

Şirketin stoklarının düşmesi, yaşanan değer kayıpları ardından yöneticiler sonunda yola geldiler. Snapchat, eski tasarımın önemli özellerini yeniden getirmeye hazırlanıyor. Bu tam anlamıyla kaybedilen kullanıcıların gönlünü alır mı bilinmez, ancak sonunda birilerinin tepkileri duyduğu kesin. Platformdan yapılan son açıklama şu şekilde oldu:

“Her zaman topluluğumuzu dinliyoruz. Snapchatters platformumuzda, mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için yeni güncellemeleri test etmeye devam edeceğiz.”



Snapchat Spectacles gözlükleri, şirketin başarısız olduğu bir diğer ürünüydü

Snapchattters ile kasıt, yeni tasarıma ağır tepki gösteren ve milyonlarca dolarlık zarara neden olan Kylie Jenner gibi kilit kullanıcılar. Açıkçası bu tavır oldukça geç bir geri bildirim olmuş, çünkü bir zamanlar Snapchat yeni tasarımına tepkilere rağmen çok güveniyordu.