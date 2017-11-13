Facebook son uygulamasını güncelledi ve yeniden isimlendirdi. Bizde bu değişikliğin neler getirdiğini sizinle paylaşıyoruz.

Facebook Local olarak bilinecek uygulama Yelp, Foursquare ve Events uygulamasının kombinasyonundan oluşuyor. Uygulama, hem IOS hem de Android için şimdilik Amerika’da mevcut. Güncel etkinlikler, yerel işletmeler, arkadaşlarınızın bulunduğu yerler hakkında bilgi veryor. Yerel cafelere,barlara, iş yerlerine, arkadaşlarınızın neler yaptıklarına bakabilirsiniz. Uygulama biraz karışık. Bunun bir sebebi de çok sayıda fitre ve arama seçeneği olması diyebiliriz.

Facebook Local Nasıl İşliyor

Facebooktan bu uygulamaya otomatik olarak geçiş yapabiliyorsunuz.



Telefonunuzda halihazırda Facebook uygulaması yüklüyse, program Facebook uygulamasına bağlanarak hesabınızla eşleştirme yapacak, böylece bulunduğunuz konum, arkadaşlarınızın kim olduğu ve genel itibariyle ilgi alanlarınızın ne olduğu gibi konularda bilgi toplayacaktır.

Anasayfa ise, oldukça karmaşık.



Ana ekranda çok fazla seçenek ve bilgi bulunuyor. Hava durumunu görüntüleyebildiğiniz gibi, yakın çevrenizde düzenlenen ve trend olan etkinliklerle ilgili bilgiler de edinebiliyorsunuz. Eğer seyahat halindeyseniz, konumunuzu değiştirip yakın çevrenizde olup bitenleri öğrenmek gibi bir seçeneğiniz de var.

Aşağıya, 'sizin için' bölümüne kaydığınızda, Facebook arkadaşlarınızın beğendiği etkinliklerin listesini görebilirsiniz.

Ana sayfadan haritalara da bakabilirsiniz.



Ugulamadan yakınınızdaki etkinlikleri görebilirsiniz.

Uygulamanın diğer bazı özelliklerini ise şöyle özetleyebiliriz:

* Etkinlikler sekmesinde bir hafta sonrasına kadar düzenlenecek etkinlikler için arama yapabiliyorsunuz.

* Listeden bir gün seçtiğiniz zaman, en çok önerilenler listesi çıkacaktır karşınıza.

* Özel bir etkinliği seçerseniz, bu etkinlikle ilgili detayları alırsınız.

* Uygulamanın ana ekranından aynı zamanda gelecek etkinliklerle ilgili tavsiyelerin yer aldığı bir kılavuza ulaşabilirsiniz. Fakat tabii bu kılavuzlar biraz karmaşık görünebilir.

* Uygulamanın ana ekranında özel bir işletme ya da etkinlik için arama çubuğunu kullanabilirsiniz. Arama yapabileceğiniz şeylerden biri de restaurantlardır. Local restaurantlar için yapılan aramaları ilgi derecesine göre değil, beğenilme derecesi ve size olan uzaklığına göre yapar.