Samsung Galaxy Note 7R'nın Test Sonuçları Ortaya Çıktı!

Canavar, geri dönüyor! Samsung'un yenilenen Galaxy Note 7 modelinin Geekbench testi skorları görüntülendi.

Bildiğiniz gibi Samsung, geçtiğimiz günlerde bir süre önce piyasadan topladığı Galaxy Note 7 modellerini yenileyerek Galaxy Note 7R adıyla tüketicilerin karşısına tekrar çıkaracağını ancak cihazın belirli bölgelerde satışa sunulacağını söylemişti. Bu açıklamanın üzerinde daha önce hakkında birçok bilgiyi öğrendiğimiz Galaxy Note 7R modelinin bu kez Geekbench testi skorları ortaya çıktı.

Galaxy Note 7R'nin ortaya çıkan Geekbench skorlarına baktığımızda daha önce Galaxy Note 7 modelinin aldığı skorlarla hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki, ortaya çıkan iddialarda olduğu gibi Galaxy Note 7R modeli güçlü özelliklerinden bir şey kaybetmiyor.

Sadece batarya konusunda önceki Note 7 modeline göre farklılık gösterecek yenilenen Galaxy Note 7R, 3600mAh yerine 3200mAh kapasiteli bataryayla satışa sunulacak. Telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağını hep birlikte göreceğiz.