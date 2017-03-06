Yeni Volkswagen Golf'ün Türkiye Satış Fiyatları Belli Oldu!

Yenilenmiş Golf'ün ülkemizdeki satış fiyatları resmiyet kazandı.

Volkswagen şu sıralar 2014 yılında patlak veren emisyon skandalının yaralarını sarmakla uğraşsa da şirketin başında pek çok dava ve bu davalarda ödemesi muhtemelen milyonlarca dolar bulunuyor.

Fakat Alman otomotiv devi, yeni araçlar geliştirme ve üretme konusunda da geri kalmıyor. Şirketin belki de en popüler modeli Golf, yenilenmiş versiyonu ile görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Yedinci nesil olarak karşımıza çıkacak yenilenmiş Golf'ün ülkemizdeki satış fiyatları resmiyet kazanmış durumda. Yenilenen Golf'ün fiyatları şu şekilde:

1.0 Modeller

1.0 TSI BMT 110 PS ManuelMidline Plus 83.200,00 TL

1.0 TSI BMT 110 PS DSGMidline Plus 94.700,00 TL

1.0 TSI BMT 110 PS ManuelComfortline 87.800,00 TL

1.0 TSI BMT 110 PS DSGComfortline 99.300,00 TL

1.4 Modeller

1.4 TSI BMT 125 PS ManuelComfortline 91.000,00 TL

1.4 TSI BMT 125 PS DSGComfortline 102.500,00 TL

1.4 TSI BMT 125 PS ManuelHighline 99.800,00 TL

1.4 TSI BMT 125 PS DSGHighline 111.300,00 TL

1.4 TSI BMT 150 PS DSGComfortline 109.100,00 TL

1.4 TSI BMT 150 PS DSGHighline 117.900,00 TL

1.6 Modeller

1.6 TDI BMT 90 PS ManuelMidline Plus 97.900,00 TL

1.6 TDI BMT 115 PS ManuelComfortline 104.900,00 TL

1.6 TDI BMT 115 PS DSGComfortline 116.400,00 TL

1.6 TDI BMT 115 PS ManuelHighline 113.800,00 TL

1.6 TDI BMT 115 PS DSGHighline 122.700,00 TL

Yenilenen Volkswagen Golf'ün teslimatları 18 Mart'ta başlayacak.