Samsung Galaxy Note 7R, Haziran ayının sonralarında Kore'de satışa sunulacak. Normal fiyatından 250 dolar daha ucuz fiyata satılacak telefonun bataryasında bazı düzenlemelere gidildi.

Samsung’un geçen sene duyurulan telefonu Galaxy Note 7 ilk çıktığında bütün otoriterlere göre yılın telefonu seçilecekti. Ancak bildiğiniz gibi korkunç batarya sorununu çözemeyen şirket, tüm Note 7’leri geriye topladı.

Bugün ise Samsung’dan yeni bir haber geldi. Şirket, Haziran ayının sonlarında Note 7’yi tekrar satışa sunacak. Galaxy Note 7’yi orijinal fiyatından 250 dolar daha ucuza satacak Samsung, ilk olarak Güney Kore’de satılacağını duyurdu. Telefonun yeni ismi Samsung Galaxy Note 7R olacak.

Resmi açıklama ile Note 7’nin piyasalara geri döneceğini görmüş olduk. Daha önce birçok söylenti ortaya atılmış, Samsung’un da yeniden yayınlamayı düşündüğünü söylemesi kullanıcılarda heyecan yaratmıştı. İlk olarak 870 dolardan satışa sunulan telefon 250 dolar düşüşe geçerek 620 dolardan satışa sunulacak. Açıkçası bu fiyatın da Note 7 için biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Telefonun yeni modelinde pil için restorasyon yapılmış gözüküyor. Orijinal modellerinde bulunan 3500 mAh pilin yaklaşık 3.200 mAh’a kadar düşmesi bekleniyor. Aynı zamanda Android 7.0 Nougat ile birlikte gelmesi beklenen telefonun, özellikle Note severler tarafından özlemle beklendiğini düşünüyorum.

Kişisel olarak geçen senenin telefonu olan Note 7’ye 620 dolar vermek hiç mantıklı bir adımmış gibi gelmiyor. Çok yakın bir zamanda Note 8 çıkacak ve bu telefonla birlikte Note 7’nin fiyatının çok daha fazla düşmesi bekleniyor.

Samsung, ABD ve Kanada’da Note 7’yi satmayı planlamadığını bildirdi ancak bizim ülkemiz için bir açıklama yapılmadı. Tahminlere göre Güney Kore’de düzenli bir şekilde çıkarılacak telefonun olumlu tepkiler alması durumunda, tüm dünyada satışa sunulması planlanıyor. Bu da tahmini Note 8’in çıkışına denk gelecektir.