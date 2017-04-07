Yenilenmiş Galaxy Note 7 ile Galaxy Note 8'den Bilgiler!

Piyasaya sürülmeye hazırlanan iki yeni Galaxy Note telefonunun yazılım numaraları paylaşıldı. Yakın bir zamanda Note 7, ardından ise Note 8 piyasaya sürülmek için bekliyor.

Samsung’un çıkaracağı telefonlar her zaman gündemimizde olacaklardır. Bildiğiniz gibi piyasanın en iyi telefon üreticilerinden olan Samsung, her cihazı ile yeni bir gündem oluşturmayı başarıyor. Geçen sene büyük umutlarla çıkan ve debüyük bir kaosa sürüklenen Note 7’lerin ardından Note 8’ler şimdiden konuşulmaya başlandı.

Bildiğiniz gibi Samsung, Note 7’nin yenilenmiş halini piyasaya süreceğini doğrulamıştı. Hatta yenilenmiş Note 7’lerin yapı numarası bile piyasada yer almaya başladı. Birkaç haftalık söylenti ve spekülasyondan sonra Samsung, Note 7’nin yeniden satışa çıkacağını ancak Amerika Birleşik Devletleri’ne gelmeyeceğini açıklamıştı.

Anlayacağınız önümüzde piyasaya sürülmeyi bekleyen iki yeni Note telefonu bulunuyor. Bu telefonlar için yazılım oluşturma numaraları ortaya çıktı. Bu numaralar;

Yenilenmiş Galaxy Note 7: N935LKLU2AQD2/ N935LLUC2AQD2/ N935LKLU2AQD2

Galaxy Note 8: N950FXXU0AQC6/ N950FOXM0AQC6/ N950FXXU0AQC6

Galaxy Note 8 ile ilgili bir şeyler söylemek için henüz çok erken, ancak telefon şimdiden heyecan yaratmaya başladı. S8 ile aynı kamera teknolojisine sahip olması beklenen Galaxy Note 8’in, RAM ve CPU yönünden de Galaxy S8 ile ortak paydada buluşacağı konuşuluyor. Samsung Galaxy Note 8’de çift kamera bulunacağı söylentileri olsa dahi bunun pek doğru olmadığını düşünüyorum. Zira Samsung bu hakkını Galaxy S9’da kullanmak isteyecektir.