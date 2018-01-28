Oyunların en büyük kuralları arasında yer alan etik hilelere “taktik” adını veririz. Her oyunda olduğu gibi oldukça uzun zamandır, neredeyse dünyanın her köşesinde oynanan bilardo, bilek güreşi ve tic-toc-toe (XoX) gibi oyunların en pratik taktiklerini sunuyoruz.

Eğer bu oyunlardan herhangi birinde sürekli kaybeden sizseniz, muhtemelen kazanma stratejilerini bilmiyorsunuz demektir. Kim bilir, belki de rakibinizin çoktan haberi vardı ve sizi sürekli yenilgiye mahkum etmek hoşuna gidiyordu.

Fazla vakit kaybettirmeden bilardo, bilek güreşi ve tic-tac-toe gibi oyunların sizi zafere taşıyacak hilelerine yakından göz atalım.

1. Bilek güreşi sadece bilek gücüne dayalı değildir:

Dünyanın en eski ve amatör anlamda en köklü sporundan birisi bilek güreşidir ve 1950’lerden bu yana dünyanın farklı köşelerinde turnuvaları düzenlenir. Elbette bileğinizin çelik kadar sağlam ve kolunuzun sizi destekleyecek kadar güçlü olması gerekir. Diğer yandan bilek güreşi bir duruş sporudur ve ayaklarınızdan aldığınız destek bile ciddi bir sakatlık yaşamanıza neden olabilir.

Peki size, rakibinizi sizden güçlü olsa bile yenebileceğinizi söylesek? Doğru vücut ve kol duruşu ile bu mümkündür.

Bilek güreşi yapacağınız masaya yaslanın, sağ bacağınızı öne atın ve sağ dirseğinizi masaya koyun. Eğer sol elinizi kullanıyorsanız da tam tersini yapın. Yani kullandığınız elinizle aynı tarafta olan bacağınızın önde olması gerekiyor.

Kolunuz ile vücudunuz arasındaki mesafeye dikkat edin, bu mesafe mümkün olduğunda az olmalıdır. Böylece müsabaka esnasında sadece elinizin gücünü değil, aynı zamanda vücut kütlenizi de kullanmış olursunuz.

Bileğinizi biraz bükün ve rakibinizin elini bükmeye ve rahatsızlık vermeye çalışın. Bu noktada oldukça iyi kavrama yapmanız gerekiyor.

Rakibinizin elini itmeye başladığınızda, vücudunuzu hafifçe yukarı doğru kaldırın ve bunu yaparken kolunuzla aranızdaki mesafeyi bozmayın. Omuzunuzdan aldığınız gücü uygulamaya başlayın.

Son darbeyi vurmak için vücudunuzu dik tutun ve omuzunuzu, rakibinizi devireceğiniz yöne itin. Birkaç saniyelik avantaj yakaladığınızda bitirişi yapın. Tebrikler, kazandınız.

2. Bilardo bir koordinasyon işidir:

Bilardo, eğitim ve yüksek konsantrasyon gerektiren bir oyundur. Bu nedenle deneyimli bir rakibe karşı oynuyorsanız, kazanmanız çok zor olacaktır. Şansınızı artırmak için bazı temel kuralları uygulamanız gerekebilir. Belki de sizin amatör olduğunuzu bilen rakibinizin gözünü bile korkutabilirsiniz.

Oyunu ilk açan siz olun: Rakibiniz eğer çok deneyimliyse, ona piramiti kırma fırsatı vermeyin. Çünkü bir kez başladıklarında siz bir vuruş bile yapmadan oyunu bitirebilirler.

Rakibiniz eğer çok deneyimliyse, ona piramiti kırma fırsatı vermeyin. Çünkü bir kez başladıklarında siz bir vuruş bile yapmadan oyunu bitirebilirler. Acele etmeyin: Çoğu insan, topları olabildiğince çabuk vurmaya çalıştığı için kaybeder. Hedeflerinizi dikkatli bir şekilde ölçün ve düzgün vuruşlar yapmak için zamanı önemsemeyin. Sabır, bilardonun altın kurallarındandır.

Çoğu insan, topları olabildiğince çabuk vurmaya çalıştığı için kaybeder. Hedeflerinizi dikkatli bir şekilde ölçün ve düzgün vuruşlar yapmak için zamanı önemsemeyin. Sabır, bilardonun altın kurallarındandır. Doğru vurun: Topunuz planladığınız yörüngede hareket etmezse, bu topun tam ortasından bir vuruş yapmadığınız anlamına gelir. Hedeflerinizi topun merkezinden geçecek şekilde alın. Vuruş için kullandığınız elinizle aynı tarafta olan bacağınızı, kafanızda çizdiğiniz hedef doğrultusunda geriye doğru uzatın. Aynı düzlem üzerinde kalçanız, omuzunuz, dirseğini ve çeneniz olmalıdır.

3. Tic-Tac-Toe (XoX) köşe kapmaca oyunudur:

Aslında bu oyunda kazanmak için pek çok strateji var. Fakat size vereceğimiz bu iki stratejiyi ezberlemek, kazanmanız için yeterli olacaktır.

Oyuna başlarken X işaretini doğrudan bir köşeye yerleştirin. Rakibiniz büyük ihtimalle sizin kazanma kombinasyonlarınızı durdurmaya çalışacak ve O sembollerini X’lerinizin arasına koymak isteyecektir. Sonuç olarak birkaç hamle sonra aşağıdaki zaferi garanti edersiniz:

Eğer ilk hamleden sonra rakibiniz köşe konusunda size kafa tutuyorsa ısrarcı olun. Bu oyunun sırrı en fazla köşeyi ele geçirmektir.

Rakibiniz boş köşelerden birini almaya kalkarsa kazanırsınız ya da en kötü ihtimalle berabere kalırsınız.