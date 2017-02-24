Yepyeni Batman Oyunu Geliyor: İşte Tüm Detayları İle Batman: Arkham Insurgency!

Batman’in daha önce bahsettiğimiz gibi yenilenen Arkham serisine gelen ilk üyenin detayları ortaya çıktı.

Arkham serisi ile dikkat çeken Batman’in oyun dünyasında son olarak bugları ile meşhur Arkham Knight ile son bulmuştu. Ancak ortaya çıkan detaylara göre Arkham serisi devam ediyor.

Ortaya çıkan detaylara göre yeni serinin adı Batman: Arkham Insurgency adını alacakken, Arkham Origins oyununun 3 yıl sonrasını konu alacak ve Arkham Knight ile aynı oyun motoru üzerinden hazırlanıyor. 2014’ten beri proje olarak devam ettiği söylenen Arkham Insurgency, Batman ve Dick Grayson’ın Robin olduğu bir yapıda olacak.

Oyun elbette Gotham’da geçecek ve Batcave ile Wayne Manor oyunda bulunuyor olacak ve aynı zamanda şehir genelinde çeşitli terörist saldırılar olması nedeniyle GCPD'nin, Gotham'ın kontrolünü kaybettiği bir dünyada Gotham’da adaleti sağlayacağımız söyleniyor.

Batmobile de oyunda yer alacakken Arkham Knight’a göre çok daha gelişmiş bir oynanış sunacağı söyleiyor. Daha da geliştirilen Batmobile özellikleri ile kullanışının yanı sıra Batman’ın de oynanabilirliğinde çeşitli gelişmeler ve güzel kombolar olacak gibi.

Maxie Zeus, Dollmaker, Killer Moth, Anarky, Two-Face, Blockbuster, Ventriloquist, Cornelius Stirk, Tweedledee and Tweedledum, Dusan al Ghul, Mad Monk, Dala, Riddler ve Joker gibi sağlam düşmanlara ev sahipliği yapacak olan oyunda ana kötümüz Joker olmayacak. Joker’i tıpkı Suicide Squad filmindeki gibi geçişlerde ve görevlerde sinematik olarak kullanılacağı söyleniyor. Yani Joker Batman’e karşı diğer kötülere görev veren bir adam konumunda olacak.

Son olarak Alfred ve Lucius Fox oyundaki başlıca temaslarınız olacağını ve Barbara Gordon’un da oyunda yer alacağını söyleyerek en güzel detay olan daha zor ve daha gerçekçi ve olması gerektiği gibi boss fight olacağını söyleyerek tüm detaylarımızı bitirelim.

Genel olarakbaktığımızda oldukça sağlam bir Batman oyunu ve Arkham Knight'taki eksileri toparlayan bir oyun olacak gibi. Umarız uyumluluk ve stabilite sorunu yaşamadan oynatır.