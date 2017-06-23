Yeraltı Canavarları'nın Robot Versiyonu Geliyor!

Yeraltında tüneller açmak için, Yeraltı Canavarları'ndaki yaratıklar gibi bir tünel robotu üzerinde çalışılıyor.

Elon Musk'ın yeraltında tüneller açacağını ve bu sayede sıkışık trafiğe bir nebze de olsa çözüm getireceğini biliyoruz. Ancak tünel konusunda fikirleri olan tek kişi kesinlikle Musk değil. Şüphesiz ki Musk'ın, tünel açma konusunda herhangi bir yardıma ihtiyacı olursa, Yeraltı Canavarları'nı andıran tünel robotu projesinin mühendislerinden yardım alabilir.

BADGER olarak anılan projede, ultrason ve büyük bir sondaj kafası kullananılarak, geniş çaplı, solucandan esinlenilmiş, özerk bir yeraltı tünel açma robotunun inşa edilmesi amaçlanıyor.

Charles III Üniversitesi'ndeki Robotics Lab'ın bir üyesi olan Profesör Carlos Balaguer, "Dijital bir eğilimle modern bir şehirde bir ana caddenin karşı tarafında duran iki binayı birbirine bağlamak istiyoruz. Yine de böyle bir durumda trafik tıkanıklığı, yayaların rahatsızlığı ve çevre kirliliği gibi sorunlarla karşılaşmak muhtemeldir. Ancak BADGER tünel robotu ile yerin altında açılacak bir tünel, bu sorunların hepsini ortadan kaldırıyor. Ayrıca akıllı bir algoritması olacak ve bu sayede büyük kayalara çarpmadan, gaz ve su borularına zarar vermeden yol alabilecek." diye belirtti.

Sondaj makinasının sahip olduğu her yeteneği de bünyesinde barındıran BADGER'ın, esneklik için ayrılmış bölümleri bulunuyor ve gerektiğinde bu bölümlerin her biri sondaj yapıldığı tünel duvarına kelepçeleyebiliyor.

Kentsel yeraltı sondajının yanısıra analiz ve yeraltı kurtarma operasyonlarını yapabilecek. Böyle bir durumda enkaz altında kalan madenlere müthiş bir yardımı dokunacaktır. Ayrıca potansiyel olarak da başka gezegenlerin topraklarını inceleme umudu da taşıyor.

Yine de projenin bitmiş halini görmek için biraz bekleyeceğiz. BADGER, beş ülkede yedi ortakla yapılan ve yalnızca bu Ocak ayında başlanan üç yıllık bir proje olarak karşımızda bulunuyor. Projenin Aralık 2019'da tamamen bitmiş olması öngörülüyor ve ardından ise test süreci başlayacak. Yani 2020'de küresel anlamda kullanıma açılacak.