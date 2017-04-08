Yeraltını Titreten, Dünya’nın En Büyük 10 Kepçesi!

Yer altını kazmak, modern hayatlarımızı devam ettirebilmek için olmazsa olmaz. Ülkemizde ise kepçelere karşı ilgi büyük. Biz de kazarken yer altı ve üstünü titreten dünyanın en büyük 10 kepçesini sıraladık.

Yer altını kazmak biz insanlar için çok önemli. Bir çok ihtiyacımızı toprağı kazarak gideriyoruz. Enerji çıkarmadan tarım yapmaya, barınma amaçlı ev yapımından değerli madenleri çıkarmaya dek uzayan bir liste mevcut. Günümüz dünyasında eski çağlardakinden daha farklı amaçlar da güderek, daha derinlere iniyoruz.

Bunu yaparken ancak ve ancak makinelerin gücünden yararlanabiliriz. Kepçe izlemek ülkemizde neredeyse bir milli spora dönüşmüşken; özellikle maden çıkarmada kullanılan, dünyanın en büyük 10 kepçesini sizler için sıraladık!

1-Bucyrus RH 340/RH 340-B

Şu anda faliyette olan ve dünyanın en büyük 10. kepçesi olduğu iddia edilen Bucyrus RH 340/RH 340-B isimli canavarın paletleri 9.23’er metre uzunluğunda ve altlığı 7 metre genişliğinde. 34 metreküp malzeme alabilen kepçesiyle 550 ton malzeme taşıyabiliyor. 2240 kN kürek ve çekme ve 1640 kN koparma kuvvetine sahip. Araç, Cummins K1500E modelinde motoru var.

2-Bucyrus RH400

Bucyrus RH400’ın sahibi, Caterpillar firması. Dünyanın en büyük hidrolik ekskavatörü olduğu ileri sürülen araç 980 ton ağırlığında. 8.6 metre altlık genişliğine ve 11 metre palet uzunluğuna sahip. 45 metreküp malzeme kaldırabiliyor. 3.300 kN’luk bir kürek çekme ve 2.400’luk koparma kuvvetine sahip. Genelde Cummins QSK60 motor ile kullanılıyor.

3-Demag H740 OS

Dünyanın en büyük dördüncü ekskavatörü olan bu araç 744 ton kaldırabiliyor. 1999’dan beri KMC Mining firması tarafından Kanada’da kullanılıyor. Makine 40 metreküp genişliğinde kürek kapasitesine sahip. Kürek çekme gücü 2320 kN. CAT 3516B dizel motoru var.

4-Hitachi EX5500-6

Dünyanın en büyük sekizinci ekskavatörü olan bu araç 522 ton ağırlığında. 9.35 metre bir şasesi ve palet genişliği 7.4 metre. Kürek kapasitesi 27 metreküp. Kürek çekme gücü 1579 kN. Kazı gücü ise 1240 kN civarında.

5-Hitachi EX5600-6

En büyük yedinci ekskavatör olan bu canavarın ağırlığı 500 tonu aşıyor. Küreği ile birlikte 533 tonluk bir ağırlığa erişiyor. 9.35 metre altlık genişliği ve 7.4 metre palet uzunluğu mevcut. 29 metreküp kepçe kapasitesine sahip. Kürek çekme gücü 1520 kN ve koparma gücü 1590 kN. İki adet 16 silindirli Cummuns QSKTA50-CE motorla çalışıyor.

6-Hitachi EX8000-6

Dünyanın en büyük ikinci hidrolik ekskavatörü olduğu söylenen bu canavar 811 ton ağırlığında. 2013’ten beri Avustralya’daki Stanwell Meandu kömür madeninde çalışıyor. 10.5 metre uzunluğunda ve altlık genişliği 8.65 metre. 45 metreküp kepçe kapasitesi var. Kürek çekme kuvveti 2870 kN ve koparma gücü 2330 kN. 16 silindirli Cummins QSKTA60-CE model iki motorla çalışmakta.

7-Komatsu PC5500-6

495 tonluk ağırlığı ile Komatsu PC5500-6, düyanın en büyük 9. hidrolik ekskavatörü. Paleti 9.79 metre uzunluk ve 7.54 metre genişlikte. Kepçesi 29. metreküp hacimli. Kürek çekme gücü 2.870 kN ve koparma gücü 2230 kN. 16 silindirli çift motoru 3800 hp ve 1800 rpm değerlerinde çalışıyor.

8-Komatsu PC8000-6

Dünyanın en büyük 5. hidrolik ekskavatörü olan bu araç 710 ton ağırlığında. Canavarın palet uzunluğu 8 metre, genişliği ise 9 metre. Kepçesi 38 metreküp malzeme alabiliyor. Kürek çekme gücü 1765 kN ve koparma gücü 1961 kN. Kepçesini bir defa daldırdığında, yaklaşık 20 metre derine inebiliyor. Bu makine 16 silindirli Komatsu SDA16B 160 dizel 4,020 hp at 1,800 rpm değerlerinde çalışan motora sahip.

9-Liebherr R 996 B

Dünyanın en büyük 6. hidrolik ekskavatörü olan bu araç 676 ton ağırlığında. Canavarın palet uzunluğu 10 metre, genişliği ise 8 metre. Kepçesi 26 metreküp malzeme alabiliyor. Kürek çekme gücü 2430 kN ve koparma gücü 1905 kN. Bu makine de 16 silindirli Cummins K 1800 E dizel olan motoru, 3000 hp at 1800 rpm değerlerinde çalışıyor.

10-Liebherr R9800

Listemizin sonuncu elemenı; dünyanın en büyük 3. ekskavatörü, Liebherr firması tarafından 2008’de üretilmiş, 810 tonluk bu canavar. 11 metre palet uzunluğu ve 42 metreküp kepçe hacmine sahip araç, 3900 kürek çekme gücüne ve 2.395 kN koparma gücüne sahip. 16 silindirli Cummins QSK60 olan dizel motoru 4000 hp ve 1800 rpm değerlerinde çalışıyor. Ayrıca 12 silindirli MTU dizel iki adet motora sahip. Bunların değerleri ise 3820 hp ve 1800 rpm.