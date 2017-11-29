Yerçekimi Kuvvetiyle Işık Sağlayan İlginç Ürün

Yerçekimi kuvvetinden sağlanan kinetik enerjiyle, elektriğin olmadığı yerde size ışık kaynağı olabilecek bu ürünle, elektriğin olmadığı geliri düşük bölgelerde ışıklandırılması hedefleniyor.

GravityLight Foundation isimli kar amacı gütmeyen bir kuruluşun, sosyal sorumluluk kapsamında ürettiği GravityLight isimli ürün, maddi alım gücü düşük ve elektriğin olmadığı bölgelere sadece yerçekimi sayesinde ışık sağlayacak. Basit bir mekanizmayla çalışan bu cihaz hiç bir enerji kaynağına ihtiyaç olmadan neredeyse her yerde ışık kaynağı olarak iş görüyor.

Ürünü çalıştırmak için ise tek gereken kendine bağlı olan torbaya yaklaşık 12 kilo gelene kadar her hangi bir yükle doldurmak. Daha sonra içindeki mekanizmayla torbanın asılı olduğu dayanıklı kordonları çekerek, yükün yavaş yavaş içindeki makarayla aşağıya inmesini beklemek. Bu iniş sırasında içindeki çarklar ile 1 volt'un 10'da 1'i kadar güç üreten cihaz içindeki ledler sayesinde kinetik enerjiyle tamamen bedavaya size aydınlatma sağlayabiliyor.

Ayrıca iki taneye kadar uzatma çekebileceğiniz cihaz aracılığıyla daha geniş bir alana ışık sağlayabilen cihazın, arkasındaki organizasyon ile şimdilik Kenya'dan başlayarak, maddi durumu düşük ve elektriği olmayan bölgelere ışık sağlaması planlanıyor. Şimdilik piyasaya sürülmeyecek olsa da, eğer satışa sunulursa açık alan aktivitelerini sevenlerin kaçırmayacağı bir ürün olacağı kesin. Siz ne düşünüyorsunuz?