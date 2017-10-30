Yerde Telefon Bulan Gençler Sahibine Mesaj Bıraktılar

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, yerde telefon bulan gençler, telefon sahibine küçük bir mesaj bıraktılar.

Onedio'nun dün yaptığı bir video haberde görünen manzaralar ülkemiz insanlarının ne kadar güzel olduğunun kanıtıydı. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, yerde bir iPhone bulan gençler, sahibine videolu bir mesaj bıraktı.

Telefonu bir şekilde sahibine iade eden (ya da edecek olan) 3 genç, telefonun sahibine, Kadıköy'de telefonuyla gezerken dikkatli olması gerektiğini ve iPhone pahalı olduğu için eğer kaybederse büyük sıkıntı olabileceğini iletti.

İnsanın içini ısıtan bu mesajı veren arkadaşları gerçekten kutluyoruz. Özellikle de son dönemlerde akıllı telefonlar ve elektronik cihazlar bu kadar pahalıyken güzel bir insanlık dersi veren bu arkadaşlar, bıraktıkları bu gülümsetici mesajla birlikte, ülkemizde ne kadar güzel insanların olduğunu bize bir kere daha hatırlattı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yerde bir iPhone bulsaydınız siz de bu gençlerin yaptığını yapar mıydınız?