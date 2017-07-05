Annabelle 2, Tüm Zamanların En Beğenilen Korku Filmi Oldu!

Sinemanın karanlık yüzü korku filmlerinin kalitesi son yıllarda arşa çıktı. Adından söz ettiren Korku Seansı serisinden ayrılan ve kendine has hikayesiyle göze çarpan Annabell serisinin 2. filmi yere göğe sığdırılamıyor.

2013 yılında sinema severlerin karşına çıkan Conjuring (Korku Seansı) filmi, oldukça beğenilmişti. Durum böyle olunca filmin ufak bir parçası olan Annabell isimli bir bebeğin hikayesi apayrı bir yapım olan Annabell filmi ile kendine yer buldu. İzleyiciler tarafından oldukça beğenilen yan hikaye, 18 Agustos’ta vizyona girecek Annabel: Yaradılış filmiyle devam edecek.

İngiltere gibi birkaç ülkede an itibariyle vizyonda olan yapım, haziran ayında Los Angeles film festivaline damgasını vurmuştu. Haliyle eleştiriler, ezici bir çoğunlukla olumlu yönde gelişmeye başladı ve izleyiciler önemli platformlarda filmi oylamaya başladılar. An itibariyle iMDB’de 8.3’lük bir puana sahip olan film, sinemaseverler tarafından daha gerçekçi bir platform olarak karşılanan Rotten Tomatoes’da 100 tam puana ulaşmayı başardı.

Ürkütücü bir hikayeye sahip olan Annabell bebeğinin geçmişe odaklanacak yapım ülkemizde 18 Ağustos’ta sinemalarda olacak. Filmin fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: