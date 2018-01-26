Google Bulletin yerel haber kaynakları ve yazarlara, büyük medya kuruluşlarının gözden kaçırdıkları haberleri gündeme getirme şansı veriyor.

Yerel hikayeleri paylaşmak zor olabilir fakat Google yeni bir uygulama ile bu sorunu gidermeye çalışıyor.

Google Bulletin adı veilen bu uygulama, firma tarafından 'ücretsiz, kullanımı kolay' uygulama olarak öne çıkarılıyor. Bu uygulama ile resim, yazı ve hatta vide klipler doğrudan servise gönderilebiliyor. İçeriğin gönderilmesi için ayrıca bir blog ya da websitesinin açılmasına gerek kalmıyor. Resim çekme ve mesaj gönderme işlemlerini çokça yapanların oldukça işine yarayacak Bulletin.

Herhangi bir anı Bulletin'de paylaşıldığında, Google Arama ve doğrudan bağlantı üzerinden erişilebiliyor ve gönderilen içerik aynı zamanda sosyal medya ağları üzerinden de paylaşılabiliyor. Bazı büyük haber ajanslarının gözden kaçırabilecekleri mağazaları, yerel toplulukların ya da haber kaynaklarının paylaşmalarının bir yolu olarak görüyor bunu arama devi.

Google Buletin Amerika'nın bazı şehirlerinde test edildi. Uygulamanın diğer bölgelere ne zaman yayılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.