Biraz sonra anlatacağımız bu hem yumuşak hem de katı haldeki turuncu madde, üzerine uygulanan tüm darbeleri ilginç bir şekilde bertaraf ediyor.

BBC Türkçe’nin paylaştığı bir tweet, dünya üzerinde keşfedilmeyi bekleyen sayısız maddenin olduğunu kanıtlar nitelikte bilgiler sunuyor. Az sonra izleyeceğiniz videodaki madde (turuncu yapışkan), üzerine uygulanan basıncı ya da darbeyi çok ilginç bir şekilde absorbe ediyor. Bu zamana kadar rastlamadığımız bir kıvamda bulunan madde yavaşça dokunulduğunda kek hamuru, hızlı şekilde vurulduğunda ise tıpkı bir beton gibi sert oluyor.

Newton yasalarına uymayan ve akışkan bir madde olan ‘turuncu yapışkan’ın, yapısı gereği gündelik hayatımıza pozitif anlamda etki edecek alanlarda kullanılabileceği öngörülüyor. Örneğin bir kıyafet olarak kullandığımızda, herhangi bir darbeye karşı direnç göstererek yaralanmamızı engelleyebileceği belirtiliyor. Özellikle de tehlikeli sporlarla uğraşan kişiler, bu maddeyle özel olarak hazırlanmış kıyafetler sayesinde çok daha güvende olabilecekler.

BBC Türkçe’nin paylaştığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Gerçekten de büyüleyici.