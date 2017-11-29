Avenges: Infinity War'ın İlk Fragmanı Yayınlandı

Marvel Sinematik Evreni'ninde çok uzun süreden beri beklenen Avengers: Infinity War fragmanı sonunda yayınlandı. Fragmanı izlerken yerinizde duramayacaksınız.

Yıllardan beri aynı sinematik evrende geçen pek çok Marvel filmi gördük ve bunların hepsinin sonunda tek bir düşmanı göreceğimizi biliyorduk. Thanos’tan bahsediyorum. 25 Nisan 2018’de, yani yaklaşık 5 ay sonra karşımıza çıkacak yeni Yenilmezler filmi Avengers: Infinity War, bunca yıldan beri özlemimizi sonunda gidererek ilk fragmanını yayınladı.

Hiç beklemediğim bir anda muhteşem bir fragmanla karşımıza çıkan yeni Avengers: Infinity War, kolay kolay beklentilerin altında kalmayacaktır. Joe ve Anthony Russo kardeşlerin yönettiği ve Marvel Sinematik Evreni’nde bulunan neredeyse herkesin yer aldığı fragmanda, Sonsuzluk Taşları ve kahramanlarımız hakkında bazı bilgiler görüyoruz.

Öncelikle Thanos’u ilk kez bu kadar kanlı canlı görüyoruz ve karakter görünümü olarak son derece kaliteli durduğunu düşünüyorum. Bütün galaksiyi ele geçirmek için Infinity Gauntlet’i tamamlamaya çalışan Thanos, fragmandan gördüğümüz kadarıyla bu amacının yarısına ulaşmış durumda. 2008’de Demir Adam’la başlayan Marvel Sinematik Evreni, geriye kalan iki Avengers filmiyle bizlere veda edecek.

Avengers: Infinity War, 4 Mayıs 2018’de sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Yine de hatırlatalım, Avengers çıkmadan önce bir Marvel filmi daha var. Black Panther 26 Şubat 2018’de yayınlanacak ve bu filmin ardından tüm odağımız Avengers 3’e çevrilmiş olacak.

Avengers: Infinity War’un ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Herkese iyi seyirler.