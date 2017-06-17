Yerli Bilim Kurgu Dizimiz İle Tanışın: Geçit

Çok konuşulacağı muhtemelen, yeni bir bilim kurgu dizisi geliyor.

Dizi sektöründe özellikle son yıllarda 'zengin çocuk, fakir kız' temalı onlarca birbirinin kopyası saçma sapan dizi, televizyonlarımızı meşgul etti. Tabi bu süreçte oldukça kaliteli işler de karşımıza çıkmıştı fakat bu işlerin sayısı, diğer saçma şeylere nazaran oldukça az orandaydı. Fakat yavaş yavaş da olsa, dizi sektöründe olumlu yönde bir hareketlenme söz konusu.

Önce internet dizileri ile başlayan bu hareketlenme, şimdi de Türk dizi sektöründe görmeye pek alışık olmadığımız bir tür ile devam ediyor; bilim kurgu.

Boom Yapım tarafından yapılan 'Geçit' isimli dizi, zaman yolculuğunu konu alacak. Dizinin 20 dakikalık ilk bölümünden paylaşılan görsellerde ise buzul çağına saplanmış İstanbul ve kullanılmaz hale gelmiş Boğaziçi Köprüsü dikkat çekmekte.

Ölümsüzlüğün peşinde olan Tarkinalar adlı gizli bir örgütün yönetimindeki geleceğe, 100 yıl sonrasına giderek ikiz kardeşini bulmaya çalışan bir gencin hikayesini konu alacak Geçit konusunda henüz bir TV kanalı ile anlaşılmış değil. Dizinin internet dizisi olarak da gelme ihtimali mevcut fakat böylesi ilginç ve görmeye alışık olmadığımız türde bir dizinin de TV kanallarının dikkatini çekmiş olması sizin de tahmin edebileceğiniz gibi beklenen birşey.

Geçit dizinin ne zaman yayınlanmaya başlayacağını henüz bilemiyoruz. Fakat ilk bölümden görseller paylaşıldığına göre, -tahminen- yakın zamanda kısa da olsa bir fragman görebiliriz.