Twitter’daki #YerliBitcoinAdıÖnerim hashtag’ine ilginç yanıtlar geldi.

Son zamanlarda gündemimizi bir hayli meşgul eden ve kripto para olarak bilinen Bitcoin’in yükselişi hızla devam ediyor. Bu durum sadece yatırımcıların değil, devletlerin ve büyük şirketlerin bile gündemi oldu. Hatta birçok ülke kendi sanal parasını oluşturmak için çalışmalara başladı. Bitcoin'in Türkiye versiyonunun geleceği bile konuşulmaya başlanmıştı.

Radyo programcısı Nihat Sırdar ise bu gelişmenin üzerine attığı tweetle takipçilerinden yerli bitcoin isim önerileri istedi. Kısa zamanda #YerliBitcoinAdıÖnerim Twitter trendine otururken birbirinden manidar isim önerileri geldi. İşte bazıları;

Sizinde yerli bitcoin'e isim önerileriniz varsa, lütfen bizimle paylaşın.