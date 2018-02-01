Arıkovanı'nda 200 bin TL destek toplama hedefi ile yola çıkan yerli drone APE X, 784 bin TL destek toplayarak rekor kırdı.

Turkcell’in yenilikçi teknoloji ürünlerini ve girişimcileri destekleme amacıyla kurduğu kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda estek toplayan yerli drone APE X’e beklenenin çok üzerinde bir talep oluşmasıyla rekor kırıldı. Fonlamaya açılırken 200 bin TL destek toplamayı amaçlayan proje, 784 bin TL’lik destek toplayarak Arıkovanı’nda en fazla destek toplayan proje oldu.

Rakiplerine göre çok daha hafif ve dayanıklı olan APE X, büyük şirketlerin de desteğini arkasına almayı başardı. Turkcell, Arçelik, Softtech, TOBB ETU ve OSTİM gibi büyük kuruluşlar, APE X’in geliştirilmesine destek sağladı. Yerli drone APE X artık piyasaya çıkmak için gün saymaya başladı.

Çağkan Güneri, Selin Orçunsel, Kaan Cevher, Dilbeste Kayıgil ve Kadir Atakan Ata’dan oluşan genç bir ekibin geliştirdiği APE X, 4K çözünürlüğündeki kamerası ile drone teknolojisinin kullanıldığı her alanda faaliyet gösterebiliyor. APE X’in bir başka güzel özelliği ise sanal gerçeklik gözlüğü yardımı ile drone’un gözünden çevreyi izleyebilmek.

APE X’in MIME ismindeki kumandası, kullanıcı ne yöne dönerse drone’un o yöne gitmesini sağlıyor. Son derece basit bir kullanıma sahip olan kumanda ile sıradan bir drone’da gerçekleştirdiğiniz tüm işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz.

Dayanıklılığı ile de dikkat çeken APE X’te, amiral gemisi seviye drone’larda kullanılan ultrasonik engel tanıma sistemi bulunuyor. Pervanelerin nesnelere çarparak hasar görmesini engellemek isteyen geliştiriciler, APE X’e çoğu drone’un aksine 1 değil tam 4 tane engel tanıma sistemi yerleştirmiş. Bu sistemler sayesinde APE X’i bir engele yönlendirseniz dahi cihaz, engeli algılayarak kendi kendini frenliyor.