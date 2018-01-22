Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamayla yerli e-posta servisini müjdeledi. Kamu kurumlarının zorunlu olarak kullanacağı servisi vatandaşlar istek dahilinde kullanabilecekler.

Bilişim çağının en büyük sıkıntılarından birisi olan merkezi veri kontrolü dolayısıyla e-posta servislerinin yurt dışında bulunan sağlayıcıların elinde bulunması, yurt içindeki iletişim verilerinin, yurt dışından kontrol edilmesi çelişkisini doğuruyor. Bunun gibi sayısız örneğin, yerel anlamda kontrolünü sağlamak için yerli projelerin artması gerekiyor.

Çağımızın gerek kurumsal gerek de bireysel anlamda en büyük iletişim araçlarından birisi olan e-posta servisleri, dünya çapında 2 ya da 3 büyük şirket tarafından sağlanıyor. Google, Microsoft ve Yandex gibi servislerden iletişim kurmak için, e-postalarda bulunan bütün verilerin, bu şirketlerin merkezleri tarafından kontrol edildiğini kabul etmek gerekiyor.

Yerli e-posta servisi konusunda çalışmalarını hızlandıran devlet yetkilileri, sistem için gerekli maliyeti netleştirdi.

Toplamda 2 milyon TL’ye milli e-posta ve güvenli mesajlaşma servisi yakında kullanıma girecek:

Kamu kurumları yerli e-posta servisini zorunlu olarak kullanacaklar ve dileyen vatandaşlar, istekleri dahilinde bu servisten faydalanabilecekler. Sistemin 2018 sonunda faaliyete geçirilmesi gerekirken, önümüzdeki bir yıl içinde 1 milyon TL’lik ilk yatırımın yapılması bekleniyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yıl sonunda kullanıma açılacak sistem, 2019’da da 1 milyon TL’lik ek bir yatırım alacak. Bilgilerin yurt dışına çıkmada akışı sağlamak için kurulacak sistemin, daha güvenli bir yurt içi iletişim ağı sağlaması bekleniyor.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, söz konu çalışmalar ve servis hakkında şu sözleri dile getirdi:

“E-posta özellikle iletişim anlamında çok önemli bir platform oldu. Buradaki en önemli olay şu. Bir e-posta attığınızda ülke dışına çıkıyor, dünyada belli yerleri dolaşıp, gideceği yere öyle varıyor. Dolayısıyla Türkiye dışında birilerinin bu e-postayı görebilme ve bilgi edinme durumu var.”

“Ayrıca bundan kaynaklı çok ciddi paralar ödeniyor, bu anlamda da ciddi tasarruflar sağlamış olacağız. Bu, ülkemiz için bu sektörde yapacağımız çok önemli bir iş olacak. Proje, Türk mühendislerin çalışması. Kamu ve özel sektör bu projeyi birlikte yapıyor. Kurulacak olan milli e-posta sisteminin ismi ise çalışmaların olgunlaşmasının ardından belirlenecek. Bunun için anket ve yarışma düzenlenerek, isim önerilerinin halka sorulması planlanıyor.”

"2018 yılında milli e-posta servisinin yanı sıra kamunun veri güvenliğinin sağlanabilmesi için, kripto cihazlarına da yatırım yapılacak. Halen kamu kurumları, veri iletişiminde daha güvenli adım atabilmek için kamunet sanal ağını kullanıyor. Bu sistemde, veri iletişimi kurumlar arası internete kapalı olan daha güvenli sanal bir ağ üzerinden yapılarak, siber güvenlik riskleri minimize ediliyor. Kamunun ortak uygulamaları için uygun altyapı da oluşturulabiliyor. Bu ağın daha güvenilir olması için de veri trafiğini şifreleme özelliğine sahip 150 kripto cihazı alınması planlanıyor.

“Cihazlar, 2018 ve 2019 yılları içinde alınacak. İlk yıl 4 milyon TL’lik, 2019 yılına gelindiğinde ise 5 milyon 950 bin liralık kripto cihazı alınacak. Böylece toplam 9 milyon 950 bin liralık kripot cihazı alımı yapılacak."