Yerli Elektrikli Bisiklet Girişimi Bizero’dan Yeni Bisiklet

Tamamen yerli elektrikli bisiklet paylaşım girişimi Bizero, yüzde 30 eğimli yollardan bile alnının akıyla çıkan 100 km menzilli yeni bisikleti Bizero II’yi duyurdu.

Tüm dünyada temiz enerjili ulaşım devri başladı. İçten yanmalı motorların aksine elektrikli araçlara geçiş yapan insanlar, yalnızca arabalarda temiz enerjiyi değil, özellikle şehir içinde kullanabilecekleri bisiklet gibi basit ulaşım araçlarını da tercih ediyorlar. Bu alanda en popüler ülkelerden olan Çin’de her gün milyonlarca insan elektrikli bisiklet kullanıyor. Üstelik bu bisikletleri kullanmak için satın almaya gerek yok. Kiralama yöntemiyle kullanılan elektrikli bisikletler dünya genelinde yavaş yavaş popülerleşirken, ülkemizde de bu anlamda çok sağlam bir proje var.

Bizero isimli proje kapsamında bir süredir paylaşımlı elektrikli bisikletler kullanılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mehmet Akıncılar’ın kurduğu girişim, elektrikli bisikletleri kiralayarak kısa ve orta mesafeli ulaşım sorununa bir çözüm olmayı hedefliyor.

İlk olarak 2016’da çıkış yapan Bizero’nun ardından elektrikli bisikletin yeni versiyonu geliyor. Bizero II olarak adlandırılan yeni elektrikli bisiklet, dünya üzerinde kullanılan pek çok elektrikli bisiklet standardından daha üstün başarılar elde etmeyi başarıyor. Yüzde 30 eğimli ortamlarda bile rahatlıkla hareket edebilen Bizero II, rakiplerine göre çok büyük bir üstünlük sağlıyor. Otomatik vitese sahip bu tasarım harikası çevre dostu ulaşım aracı, 100 km’lik menziliyle şimdiden pek çok kişinin ilgisini çekti.

Bizero Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Boğaziçi Üniversitesi’ni pilot bölge olarak kabul eden Bizero, çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor. Depozito talep etmediği için bisiklet çalıntılarını önlemeye yönelik GPS tanımlı sanal istasyon sistemini geliştiren Bizero, çok rahat bir şekilde kiralanabiliyor. Bisikleti kiralamak isteyen kullanıcılar, elektrikli bisiklet istasyon alanlarına bir defalığına mahsus üye olup kredi ve banka kartlarını sisteme eklemek zorundalar. Bu işlemi yaptıktan sonra bundan sonraki eylemlerinizde bisikleti kiralayabiliyorsunuz.

Bir mobil uygulama yardımı ile kiralanan Bizero, bisikleti iade etmek istediğinizde tekrar alana bırakıp uygulamadaki iade et butonuna basmanızı istiyor. Bisikletin kiralama ücreti tarifesine baktığımızda ise, ilk 15 dakikada dakika başına 3 kuruş talep ettiğini görüyoruz. Bu ücret 1 saatin üzerine çıktığında dakika başına 6 kuruşa yükseliyor. Bu da ilk saatin ardından geçtiğiniz her saat için 3,60 TL demek. Ama işinizi 1 saatte halledecek gibiyseniz 2,55 TL karşılığında hizmetten yararlanabiliyorsunuz. Olur da bisikleti 1 günlüğüne kiralıyorsanız da 85,35 TL ücret ödemeniz gerekiyor.

Yerli bisikletleri Temmuz 2018’de piyasaya sunacak Bizero, Sağlık Bakanlığının da desteğiyle Bizero S projesine geçiş yapmıştı. Kurumsal anlamda da şirketlere çeşitli destekler veren yerli proje, gelişir ve daha geniş bir alana yayılırsa İstanbul başta olmak üzere ülkemizde çok daha temiz bir ulaşım aracına sahip olabiliriz.