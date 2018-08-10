Yerli Elektroşok Silahımız Wattozz'dan İlk Fotoğraflar Geldi

Sektörün lideri konumunda olan ve dünya genelinde 1 milyondan fazla poisin kullandığı Tazer silahına yerli üretim bir rakip geliyor: Wattozz.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük ticari programda, savunma ve sanayi projelerinin de önemli bir yeri olacağı belirtilmişti. Bu proje kapsamında, Albayraklar Savunma A.Ş yeni elektroşok silahını basına duyurdu.

Daha önce WattozzSida projesiyle kamuoyunun dikkatini çeken Albayraklar, şimdi de yerli ve milli enerji silahı Wattozz ile karşımızda. Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, üretilen bu elektroşok silahı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Albayrak şunları söyledi:

"Türkiye piyade tüfeğini bile yabancı lisans altında üreten bir ülkeyken son 15-16 yılda her şey değişti. Artık dünyaya helikopter, insansız hava aracı gibi ağır silahlar satan bir ülke haline geldik. Ürettiğimiz Wattozz Enerji Silahı da bunun en büyük göstergelerinden biridir. Biz Amerika’dan daha iyisini yapabiliyoruz. Silahımız, Türk akademisyenler tarafından tamamen farklı bir teknoloji ve yüzde yüz yerli malzeme ile üretildi. Dünyada bir eşi ve benzeri daha bulunmuyor. Bu gelişmiş silahın tüm emniyet güçleri tarafından kullanılmaya başlanması ile dünyada ateşli silah kullanımının azalacağını, ölüm ve ağır yaralanma gibi istenmeyen durumların önüne geçileceğini düşünüyorum."