Yerli Hava Aracımızın Gözünden Teröristlerin Vurulma Anı!

Yerli insansız hava aracımız Bayraktar TB2, teröristlerin ülkemize yaptığı atışları ve sonucunda verdiğimiz cevabı anlık olarak görüntüledi.

Suriye üzerinden Türkiye’de sivil halkın yaşadığı yerleşim yerlerine saldırı düzenleyen terör örgütü mensupları, kendi oyunlarında vuruldu. Suriye Cinderes’te yer alan evlerden Türkiye topraklarına füze atışları yapan teröristler, yerli insansız hava aracımız IHA Bayraktar’ın kadrajına yakalandı. Teröristleri takip eden Bayraktar TB2, teröristlerin atışlarını yaptıktan sonra gittikleri yeri takip etti ve teröristlerin konumlandığı yeri fark ederek Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iletti.

AA Haber Ajansı’nın resmi Twitter hesabından paylaşılan bir video, Bayraktar TB2’nin işini ne kadar temiz yaptığını gösteriyor. Bir kartal gibi teröristleri yukarıdan izleyen insansız hava aracı, teröristleri ve İran menşeili silahlı Safir Jeep’i uzun bir süre takip etti. Teröristlerin ülkemize yaptığı atışlar sırasında sürekli takipte kalan Bayraktar TB2, bu takibin sonucunda teröristlerin bulunduğu noktayı yakalayarak çok daha büyük bir zarar vermeyi başardı.

Teröristler, mekana ulaştıktan sonra görüntüyü engellemek için lastik yaksalar da, Bayraktar TB2’nin konumu düşünüldüğünde bu çabaları hiçbir işe yaramadı. Teröristler, bu saldırılarla 21 Ocak’tan beri Hatay ve Kilis’te 7 sivilin hayatını kaybetmesine 113 kişinin ise yaralanmasına sebep oldu. Afrin operasyonu, Türkiye’nin yerli silahlarını gerçek anlamda test etme imkanı bulduğu ilk muharebe alanı oldu.

Neden Araba Patlatılmadı?

Bayraktar TB2, ülkemize saldıran arabayı fark eder fark etmez Türk Silahlı Kuvvetleri bu aracı patlatabilirdi, ancak bu durumda teröristlerin gerçek yeri tespit edilemezdi. Bu şekilde bir takip teröristlere çok daha büyük bir zarar vermiş oldu. AA'nın paylaştığı videodan sonra ortaya başka görüntüler de çıktı. İşte Twitter'da karşımıza çıkan bu olaya ait diğer görüntüler.