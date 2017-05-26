Speedtest’e Türkiye’den Rakip Geldi: Hız Testi!

Yerli girişimlerle hayata geçirilen ‘Hız Testi’ projesi, geniş bant internetin indirme ve yükleme hızlarının 30 saniye içerisinde doğru ve güvenilir bir şekilde ölçülmesini sağlıyor.

Ara sıra sıkıntılı anlar yaşadığımız internet hızımızla ilgili bilgilere ulaşmak amacıyla Speedtest, Fast gibi çözümleri kullanırız. Şimdi ise bu çözümlerin arasına yerli bir rakip geliyor: Hız Testi.

Hız testi sitelerinin çoğunun ABD kaynaklı yazılımlarla hizmet verdiğini söyleyen yerli proje Hız Testi’nin koordinatörü Fatih Karakaş, yerli projelerinin internet tarayıcı tabanlı olması sebebiyle herhangi bir cihazla bağlanıldığında kolayca gerçekleştirilebildiğini söylüyor.

"İsteyenler, arama motorundan direkt 'hız testi' yazarak ya da cep telefonları veya bilgisayarlarından anında ulaşabilirler. Ayrıca Flash Player tabanlı olmaması nedeniyle ek bir yazılım ya da program yüklemeye gerek kalmıyor. Bu da işleri kolaylaştırıyor" diyen Karakaş, Facebook’un da kullandığı bir yazılım diline yer verdiklerini ve hız testinin, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kurdukları yüksek kapasiteli sunucular üzerinden yapıldığını söyledi.

Kendi projeleri üzerinden internet hız testini uygulayan kullanıcıların hiçbir güvenlik zafiyeti yaşamadıklarını söyleyen Karakaş, hiç kimseden ‘özel bilgi’ talep edilmediğini, yalnızca işlemler sırasında kullanıcıya ait cihazın işletim sistemine, bölgesine ve servis sağlayıcısına ulaşıldığını belirtti.

www.hiztesti.com.tr üzerinden kullanabileceğiniz servisin yakında iOS ve Android marketlere de geleceğini belirtelim.