Türk sularına girmek, artık eskiye göre çok daha zor olacak. Çok yakında denizlere salınacak Wattozz isimli insansız deniz araçları, her türlü denizaltı ve gemiye yapışıp imha edebilecek.

Ülkemiz 3 tarafı sularla kaplı bir yarım ada, bu da bizleri denizden gelebilecek saldırılara uygun kılıyor. Zamanında Çanakkale Savaşı’nda İtilaf Devletleri bizi deniz üzerinden yıkmak istemiş ancak başaramamışlardı.

Günümüz teknolojileri ile deniz savaşları da farklılık gösteriyor. Denizlerimizi korumak için gemiler, denizaltılar ve insansız deniz araçlarına ihtiyacımız var. İşte tam da bu noktada Türk sularının güvenliğini sağlamak için yeni bir teknoloji geliştirildi. Zeytin Dalı Harekatı’nda üstün başarı gösteren İHA’lar, Türk bilim insanlarını yeni insansız araçlar yapmak için teşvik etti. Bunun sonucunda ise Albayraklar Savunma öncülüğünde Karedeniz Teknik Üniversitesi denetiminde “Wattozz” isimli bir proje duyuruldu.

Vatoz balığına benzediği için böyle bir isimle anılan insansız araç, Türk deniz sularının derinliklerinde güvenliği sağlamak için dolaşacak. SİDA’lar, su altında balina, yunus balığı gibi canlıların çıkardığı seslere benzeyen kriptolu akustik ses ile kontrol ediliyor. Asıl amacı gözlem olacak insansız deniz aracı, gerekli durumlarda askeri alanlar için de kullanılacak.

Wattozz’lar denizlerimizde dolaşmaya başladıktan sonra, ülkemizin sularında hiçbir izinsiz savaş gemisi veya denizaltısı dolaşmayacak. Elektromanyetik mıkatıslarla donatılan Wattozz, 10 milyar dolara mal olan uçak gemilerinin dahi altına yapışıp imha edebilecek güce sahip.

Silikon kaplı gövdesi sayesinde canlı bir vatoz balığını andıran insansız deniz aracı, bu canlıyla hemen hemen aynı görünüm, boyut ve hareket yeteneğine sahip. Boyutunun küçük olmasından ve bir balığa benzemesinden dolayı fark edilmeyen araç, denizaltılarına yapışıp kendini uyku modunda gizleyebiliyor. Deniz üzerinde hareketsiz durabilme ve sinyal emici boya ile kaplı olduğu için radarlar tarafından da fark edilemiyorlar.

SİDA’lar araştırma görevlerinin yanında, bir denizaltı veya savaş gemisini batırmaya sebep olacak bir bombayı söz konusu hedefe taşıyabilecek şekilde çalışacaklar.

Milli Silah

Albayraklar Savunma ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, “Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bizler taşın altına elimize koyma düşüncesiyle KTÜ hocaları ve bilim insanlarıyla 2 yılı aşkın süredir bir proje üzerinde çalıştık. Hocalarımızın yapmış oldukları projeyi sizlere sunacağız. Bu milli bir silahtır. Ülkemiz için yapılmış bir projedir. 3 ay sonra projenin lansmanını Ankara’da yapacağız” dedi. Albayrak, açıklamalarının devamında "Bütün iş adamlarımıza şunu söylemek istiyorum; Hocalarımıza ve bilim insanlarımıza güvensinler, destek versinler. Bu memleket için çok güzel şeyler olacak. Bir Türkiye vatandaşı olarak bunu yapmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.