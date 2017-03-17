Netflix’in ardından artan yerli internet dizi furyasına Blu TV’nin Masum’u ardından Puhu TV’nin Fi’si geliyor.

Özellikle Netflix’in ülkemize giriş yapmasının ardından çevrimiçi dizi ve film izleme bir anda ivme kazanırken Netflix’in kendine özel olan "Orijinal" adını verdiği dizi ve film yapımları yerli hizmetlerin de ilgisini çekmiş durumda.

Bu noktada Doğan Medya'nın Blu TV hizmeti ön plana çıkarken geçtiğimiz günlerde yayına başlayan ve oldukça sağlam kadrolu Masum dizisi dikkat çekiyor. Haluk Bilginler, Ali Atay gibi popüler isimlerden oluşan bir kadroya sahip Masum, olumlu yorumlar da alıyor.

Şimdi ise Doğan TV'nin Masum atağına Doğuş Grubu'nun cevabı gecikmedi. Azra Kohen adlı yazarın ülkemizde çok popüler olan ve haftalarca çok satanlarda kalan Fi Çi Pi adlı kitap serisinden uyarlanan ilk dizi Fi, Puhu TV'de yayına başlıyor.

60dk süreli 13 bölümden oluşacak olan Fi, sadece internet ortamında Puhu TV'de yayınlanacak ve Puhu'nun tamamen ücretsiz olması kozunu kullanacak.

Kadrosuna baktığımızda Ozan Güven, Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür gibi yıldız isimleri barındırdığı görülen Fi, 31 Mart 2017'de yayınlanacak. Bakalım oldukça güzel kadroya ve senaryoya sahip Masum ve Fi'nin ardından internet üzerinden dizi ve film yayıncılığında ne tür bir gelişmeler gireceğiz.