ASELSAN, tanklarımıza eklenmesi için yeni bir aktif koruma sistemi duyurdu. Radarla etrafı izleyecek PULAT, anlık olarak tankın üzerine gelen füzeyi vurabilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, şu sıralar sınırımızın dışındaki Afrin bölgesinde, hain terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Tanklarımızla, savaş uçaklarımızla, helikopterlerimizle terör örgütlerine karşı adeta nefret kusuyoruz. Üstelik bunu yaparken, sık sık yerli üretim silahlarımızı da kullanıyoruz.

Ülkemizin yerli silah üreticilerinden ASELSAN, tank ve zırhlı araçlarımızı korumak için “çelik” anlamına gelen PULAT isimli yeni aktif koruma sistemini duyurdu. Tank ve zırhlı araçlara zarar verecek bombalara karşı savunma görevi görecek aktif koruma sistemi, tanklarımızı modernize ederek kendisine gelen bomba daha hedefine ulaşamadan imha etmeyi sağlayacak.

Leopard 2 ve M60 gibi ağır ana muharebe tanklarına eklenecek bu yeni koruma sistemi, hainlerin, bir zamanlar “dostumuz” dediğimiz devletlerden aldıkları roketlerin daha tanklarımıza ulaşmadan havadayken imha edilmesini sağlayacak.

Kendini Koruyan Tanklar

2008’de geliştirilmeye başlanan savunma sistemi, Kasım 2015’te prototip üretimi ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN’ın anlaşmasını sağlamıştı. 360 derecelik koruma alanı sunacak PULAT dışında, hemen hemen aynı görevi görecek AKKOR da, milli tankımız Altay tankları için geliştiriliyor.

PULAT, üzerinde bulunan üst düzey radar sistemi ile kendi üzerine gelecek her şeyi kontrol edip, gerekli durumlarda fiziksel olarak imha edecek. PULAT’ın yakın mesafeden fırlatılan tanksavar roketlerinden, uzak mesafelerden fırlatılan güdümlü tanksavar füzelerine kadar her tür saldırıya karşı savunmaya hazır olduğu biliniyor.