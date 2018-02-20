Blok Zinciri’nin ufak bir parçası olan kripto para birimleri arasına dünya üzerinde her gün yeni bir birim katılıyor. Ülkemizdeki girişimciler tarafından üretilen yeni yerli kripto para birimi Sikke duyuruldu. Nisan ayında satışa başlayacak olan Sikke’nin dijital cüzdanı açıldı.

Blok Zinciri gibi devrim niteliği taşıyan bir dijital buluşla birlikte Bitcoin’in yükselişi ardından sayısız kripto para birimi ortaya çıktı. Açık kaynak kodlu yazılımlara dayanan bu kripto para birimleri, girişim yapmak isteyen her ekibe ilham kaynağı oluyor. Ancak söz konusu para birimlerinin gerçek değerlerinin olabilmesi için sağlam temele dayandırılmış projelere ihtiyacı var. Bu nedenle çoğu kripto para birimi daha satışa sunulmadan rafa kalkıyor.

Yerli girişimler arasında adını çok sık duyacağımızı şimdiden söyleyebileceğimiz Sikke adında yeni bir kripto para birimi duyuruldu. Buradan ulaşacağınız resmi internet sitesinde duyurular yapmaya başlayan ekip, Sikke’yi Nisan 2018’de satışa sunacak. Gelin şimdi Sikke’nin detaylarına hep birlikte bakalım:

Neden ‘Sikke’ ismi ve dijital olarak ne anlama geliyor?

Anadolu’da bulunan ilk para biriminin adı Sikke, projenin ardında bulunan ekonomist Halil Erden ve bilgisayar mühendisi Mehmet Ali Tamaç’a ilham vermiş. Lidyalılar tarafından bulunması, tarihin ilk para birimi olması gibi imaj kaygısını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir isim olarak göze çarpıyor. 2 yatırımcı uzmanı ile birlikte toplam 12 kişilik bir ekibin ürünü olarak proje uygulanmaya koyulmuş.

Kısaltması SKK olan Sikke platformunun açıklaması şu şekilde:

“Sikke, 4. nesil bir para ve aynı zamanda ileride gerçek paraların yerine geçebilecek kadar güçlü bir kripto varlıktır. Sikke tokenları; sikke mühendislerinin geliştirdiği çok güçlü, esnek, hızlı ve güvenli RowBlockChain blok zincir teknolojimiz ile üretilen elektronik para token'larıdır. Tüm sikke tokenları birbirine SHA256 (Secure Hashing Algorithm 256) ile üretilmiş Hash'lerle bağlıdır. Bir sikke tokenının doğruluğunu bir önceki veya bir sonraki sikke tokenı tasdik eder.”

Blok Zinciri alt yapısı zaten yukarıda sayılan özelliklerin çoğunu bir anda sağlıyor. Bu noktada yatırım amaçlı üretilen bir kripto paranın değer kazanabilmesi için küresel olarak açılmaya, tanıtıma ihtiyacı var. Ancak Sikke Platformuna ait remi web sitesi, “com.tr” alan adıyla ve yabancı dil desteği sunmamasıyla küresel olarak açılması zor gözüken bir proje olmuş. Bu nedenle sadece yerli yatırımcılar için üretildiğini varsayarsak, uluslararası borsalara girmemeyi göze aldıklarını düşünüyoruz.

Zira yerli olarak yatırımcı çeken bir projedeki kripto para birimi de çok değerlenmeyecektir. İnsanlar bir şekilde daha değerli gördükleri uluslararası kripto paralara yatırım yapmaya devam edeceklerdir.

Şimdilik Sikke için hayırlı olsun demekten başka bir çıkar yol gözükmüyor. Ayrıca çeşitli kampanyalarla ücretsiz olarak Sikke sahibi olmak isteyenler için de bir Airdrop sayfası var, buradan ulaşabilirsiniz.

Sizce Sikke projesi tutar mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.