Yazılım ekibi Türklerden oluşan ve Türkiye’de geliştirilen NeXpara, 1-31 Mart tarihleri arasında halka arz edilecek.

Ülkemizde yaşayan 80 milyonu temsil etmesi sebebiyle 80 milyon üretilecek olan NeXpara, teknolojisi gereği bundan daha fazla üretilemeyecek. Madencilik yoluyla sahip olunamayacak NeXpara, bu sayede gereksiz elektrik harcamasının önüne geçecek hem de çevreye katkıda bulunacak.

Piyasaya sürülür sürülmez Bankacılık Denetleme Kurulu’na (BDDK) lisanslı ödeme kuruluşu başvurusu yapacak olan NeXpara, ülke güvenirliliği elde ettikten sonra Türkiye’nin her yerindeki işletmeler tarafından kabul edilebilecek.

Kripto paraların kullanıcılara yaşattığı sıkıntılardan bir diğeri ise nakde çevrilmesi. Kripto paralar yalnızca borsalarda nakde çevrilebiliyorlar, EFT saatleri dışında ve hafta sonları kripto paraları nakit paraya çevirmenin bir yolu bulunmuyor. NeXpara ise kullanıcılarının bu sorunu yaşamaması için özel ATM kartları piyasaya sürecek ve herhangi bir ATM’den 7/24 işlem yapılabilmesini sağlayacak. NeXpara ATM kartları, bu yılın Haziran ayından itibaren piyasaya sürülecek.

Ekim 2018’den itibaren Ethereum tabanlı kendi özel blok zincirine geçiş yapacak olan NeXpara, bu sayede hem işlem hızlarını arttıracak hem de işlem ücretlerinin azalmasını sağlayacak.

Halka arzı 1-31 Mart 2018 tarihleri arasında, www.nexpara.com üzerinden yapılacak olan kripto para, arz süresince 1 tanesi 1 TL değerinde satılacak. 1 Nisan 2018’den itibaren web cüzdan ile erişilebilecek olan NeXpara’nın Nisan ayında yerli bir kripto borsasında işlem görmeye başlaması bekleniyor.

NeXpara Pazarlama Direktörü Eylem Cülcüloğlu, yeni kripto para hakkında şu açıklamada bulundu: “NeXpara, Haziran 2018 tarihi itibariyle uluslararası bir kripto para borsasında da işlem görmeye başlayacak. Bitcoin ve Ethereum ile alınıp satılabilecek. Hiçbir teknik bilgi gerektirmeden herkesin kullanabileceği bir elektronik cüzdan içinde tutulan NeXpara’nın birkaç sene içerisinde internet mağazalarında, alışveriş merkezlerinde ve hatta marketlerde kullanılacak bir ödeme yöntemi olmasını amaçlıyoruz.”