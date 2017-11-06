Yerli ve milli işletim sistemimizi oluşturma projemiz altında yeniden diriltilen Pardus projesi hızla devam ediyor. Pardus 17.1 yayında!

Yerli ve özgür işletim sistemi projesi olarak başlatılan Pardus projesi hakkında uzun bir süredir haber alamıyorduk. Ancak Başbakan Yıldırım'ın ve Tübitak'ın yaptığı açıklamalarla birlikte yeniden diriltilen ve devlet kurumlarında yaygınlaştırılmaya başlanan yerli Linux dağıtımımız olan Pardus'un yeni sürümü Pardus 17.1 kullanıma sunuldu.

Pardus 17.1 aslında temel anlamda bir ara sürüm. Yani eğer Pardus 17.0 kullanıyor ve güncel tutuyorsanız zaten ulaşacağınız bir sürüm. Yeni sürümle birlikte ise bir sürü hata giderilimesinin yanı sıra görsel bir takım güncelleştirmeler de geldi. Pardus'un 17.1 sürümüne yönelik sürüm notları ise şöyle:

Downloads olarak gelen öntanımlı dizin artık İndirilenler olarak geliyor.

Sistem Ayarları Menüsü zenginleştirildi.

Öntanımlı yazıcı test sayfası Pardus için yeniden tasarlandı.

Canlı sistem açıldığında çıkış yapıldığında sorulan pardus ön tanımlı kullanıcısının şifresi kaldırıldı.

gdebi programının grafik arayüzle çalıştırıldığında oluşan çakılmalar giderildi.

gnome-disks programında belirli kısımlarda yer alan çökmeler giderildi.

Yeni masaüstü duvar kağıtları eklendi.

Gözle görülebilir birçok sistem teması yenilendi.

Simge teması yenilendi.

Deepin Masaüstü Ortamı desteği eklendi.

Bir çok güvenlik ve sistem performansı yaması eklendi.

Yeni sürümle birlikte, XFCE ve DDE masaüstü ortamlarından istediğinizi indirerek kavuşabiliyorsunuz. Sürüm notlarıyla ilgili bilgilere ve server sürümüne ulaşmak için buradaki bağlantıya, kurulum kılavuzu için ise buradaki bağlantıya tıklayabiliirsiniz. Ayrıca Pardus'un masaüstü ortamlarına göre indrimek için de aşağıdaki bağlantılardan faydalanabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Pardus'a geçmeyi düşünüyor musunuz?

Pardus 17.1 XFCE

Pardus 17.1 DDE