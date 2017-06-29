Yerli Mobil Oyun "Recontact: İstanbul"a ABD'den Ödül!

İstanbul sokaklarında geçen ve tüm dünyada 60 milyondan fazla kişi tarafından oynanan mobil oyun "Recontact: İstanbul", Los Angeles New Media Film Festivali’nde ödül aldı.

Geliştiriciliğini Can Aksoy’un, tasarımını ise Eray Dinç’in üstlendiği oyun, İstanbul sokaklarında güvenlik kameralarının çektiği görüntüler eşliğinde, eşkali verilen şüphelilerin tespit edilmesini hedefliyor. Eminönü, Taksim, Galata, Beyoğlu, Sultanahmet ve Haliç gibi semtlerde geçen oyunun 10 farklı seviyeden oluştuğunu belirten Dinç, oyunda kalabalıklar içinde gittikçe zorlaşan şartlara karşı mücadele edildiğini ve oyunculara biraz polisiye, biraz da bulmaca hissinin verildiğini söyledi.

Türkçe olmasının yanı sıra Çince, İngilizce, Almanca, Japonca, İtalyanca, Rusça gibi dillere de destek verildiğini belirten Dinç, oyunun 150’den fazla ülkede büyük bir beğeniyle oynandığını söylüyor. "Dünya genelinde 60 milyonu aşkın oyunsever, İstanbul sokaklarını gezerek bu oyunu sanal ortamda oynuyor. Oyunu en çok Çinliler beğendi. Şu anda yaklaşık 22 milyon Çinliye ulaştık. Oyunu 12 milyon Rus, 4 milyon da Endonezyalı oyunsever oynuyor. Amerika kıtasında da ciddi bir beğeni aldık." diyen Dinç, başarılarını küresel çapta da her geçen gün üzerine koyarak sürdürüyor olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Oyunlarının Los Angeles New Media Film Festivali'ne davet edildiğini, ülkemizi 34 ülkeden 100’den fazla proje arasında temsil ettiklerini söyleyen Dinç, son olarak şunları söyledi:

"Oyun, 2015 yılında Apple tarafından Türkiye'nin en iyi mobil oyunu seçilmişti. 2016'da da 153 ülkede en iyiler arasına girmişti. Oscar, HBO, Grammy’s, Marvel’dan oluşan festival jürisi karşısında da hem Türkiye'yi temsil ettik hem de en iyi uygulama ödülünü kazandık. Geleceği İstanbul'la kodladığımız için mutluyuz. Dünyada oyunların genelde animasyon ağırlıklı olması ve ilk defa bir mobil oyunda video sanatının kullanılması bize ödül kazandırdı."

Bu arada dilerseniz aşağıdan oyunun indirme linkine ulaşabilirsiniz.