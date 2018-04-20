Yerli Olarak Tanıtılan Fakat Unutulup Giden 5 Uygulama

Ülkemizdeki özel ya da devlet destekli olarak geliştirilen pek çok mobil ya da bilgisayar uygulaması bulunuyor. Bu uygulamaların bir kısmı, büyük beklentilerle yola çıksalar da zamanla unutulmaya yüz tutuyorlar.

Dijitalleşme dünyayı değiştirdi. Bir mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, Facebook tarafından satın alındığında değeri 19 milyar dolardı. Bir karşılaştırma için Türk Hava Yolları’nın bugünkü değerinin 2.7 milyar dolar olduğunu hatırlatalım. Yani değerli bir uygulamaya sahip olmak sadece o işin başındakiler için değil, tüm ülke için olumlu bir durum.

Türkiye’de yerli sermaye kullanılarak üretilen pek çok fikir ve yapılan milyonlarca dolarlık yatırımlar var. Ülkemizdeki geliştiricilerin değer kazanabildikleri en belirgin uygulama kategorisi ise oyunlar oluyor. Onun dışında üretilen mesajlaşma, sosyal medya veya klavye gibi uygulamalar unutuluyor. Bir süre sonra adını bile anmıyoruz.

Facebook ya da Twitter gibi devlerin ülkemizden çıkması için bir engel yok ama bazen kolay vazgeçiyoruz ya da işi bilen insanları dinlemekten çekiniyoruz. Hazırsanız büyük umutlarla yola çıkan ve artık pek de anamadığımız uygulamaları listeliyoruz.

MSP:

MSP, aslında bir mobil uygulama olarak yola çıkmadı. Başta bir dönemin efsanesi olan MSN Messenger’a rakip olarak bilgisayarlar için çıkan uygulama, 2011 yılında yayınlandı. Eğer devam edilseydi, bugün popüler bir mobil uygulama versiyonunu görebilirdik. MSP, farklı dillerdeki insanların birbirleriyle konuşmalarını sağlayan bir gömülü çeviri sistemine sahipti.

Yayınlandığı ilk ayda 500 bin kullanıcıya ulaşmış, otoriteler tarafından geleceğin Facebook’u olarak nitelendirilmişti. Geliştiricisi Uşak’ta yaşayan Necmettin Özalp'ti ve uygulama kendi çeviri servisini kullanıyordu.

Pondr:

Sosyal medya alanında yenilik getirmek isteyen ünlü aktör Halit Ergenç ve yeğeni Aziz Akgül tarafından geliştirilen bir projeydi. Ergenç’in bu işe 1 milyon dolar yatırım yaptığı söyleniyordu, ancak tahmin edilmeyen bir şey vardı: Pondr, temel anlamda bir anket uygulamasından öteye geçemiyordu. Zamanla Facebook ve Twitter, benzer özellikleri getirdiler. Pondr ise hiç güncellenmedi ya da yeniliğe sahip olmadı. Uygulama, geçtiğimiz hafta App Store’dan kaldırıldı.

Whispto:

Nedense insanlar sesli sosyal medya kavramına çok da sıcak bakmıyorlar. Whispto, 1 dakikalık ses kayıtlarıyla paylaşım yapmanızı sağlayan alternatif bir uygulama olarak konumlandırıldı. Ancak temel özelliğinin yanı sıra çeşitli aktiviteler sunmuyordu. Kullanıcılar ses paylaşmaktan öteye gidemiyorlardı. Belki kendi sesinizle alarm kurmak güzel bir fikirdi, ancak bunun sosyal medya ile bir ilgisi yoktu.

Whispto, en son güncellemeyi Google Play üzerinde 12 Temmuz 2016’da aldı.

Olexi:

Sadece App Store’a özel olarak yayınlanan bu uygulama, insanların istekleri üzerinden yeni kişilerle tanışmalarını sağlayan bir sosyal ağ fikrine sahipti. Temel olarak insanların isteklerinin gerçekleşmesine dayanan arkadaşlık fikri kulağa hoş gelse de, sanıyoruz ki bu durum bir süre sonra şartlama ya da çıkar ilişkisi algısına neden oldu. Olexi hala App Store’da bulunabiliyor. Ancak en son değerlendirmeler 2015 yılında yapılmış.

PTT Messenger:

Listemizdeki son uygulama olan PTT Messenger, en yakın tarihli unutulan uygulamalardan birisi. WhatsApp’a doğrudan rakip olmak amacıyla PTT A.Ş. tarafından geliştirilen uygulama, yaklaşık 3 ay önce tanıtıldı. Ancak o tarihten bu yana sadece devlet kurumları tarafından kullanılıyor. Son kullanıcı olan vatandaşlara ne zaman açılacağı henüz netleşmemiş durumda.

Ayrıca uygulamanın tam anlamıyla yerli olmadığına dair çıkan iddialar, bir dönem gündem yaratmıştı. PTT A.Ş’den henüz ne zaman son kullanıcılara açılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.